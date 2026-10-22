Tối 22/10, ngôi nhà 5 tầng tại số 87 Hoàng Cầu (phường Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 20h45 ngày 22/10, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại tầng 4 và tầng 5 của ngôi nhà 5 tầng ở số 87 Hoàng Cầu.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đi đường phát hiện lửa bốc lên đỏ rực từ ngôi nhà nên dừng xe theo dõi, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lửa bùng cháy ở khu vực tầng 4 và 5 của ngôi nhà. Ảnh: Tiến Thành

“Khi đang lưu thông trên đường, tôi bất ngờ thấy lửa bùng lên đỏ rực từ ngôi nhà nên vội tấp xe vào vỉa hè. Nhiều người xung quanh cũng nhanh chóng gọi điện báo lực lượng chức năng”, một nhân chứng kể lại.

Cảnh sát có mặt, tiếp cận khu vực xảy ra cháy qua cầu thang bên trong nhà, đồng thời triển khai vòi phun nước từ xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ảnh: Tiến Thành

Đến 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.