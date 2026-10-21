Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng trong ngõ 132 Hoa Bằng (phường Quan Hoa, Hà Nội) lúc rạng sáng 21/10. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu 3 người mắc kẹt, đưa ra ngoài an toàn.

Hồi 4h15 ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 23, ngõ 132 Hoa Bằng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa người bị nạn ra bên ngoài. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng, diện tích khoảng 45m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát từ tầng 1, nơi có nhiều đồ gia dụng. Do chất cháy dễ bắt lửa, đám cháy lan nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Qua xác minh, trước đó, 10 người đã tự thoát nạn ra bên ngoài.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương phá cửa, tiếp cận và đưa 3 người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy, tiếp tục tìm kiếm, rà soát người bị nạn tại các tầng phía trên.

Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.