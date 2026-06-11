Ngày 11/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô đang di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bị tài xế một phương tiện khác ném chai nước vào kính lái.

Hình ảnh chai nước văng vào kinh lái ô tô có camera hành trình. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip từ camera hành trình, sự việc xảy ra khoảng 7h33 cùng ngày, tại đoạn Km64 gần nút giao với Quốc lộ 1 (thuộc xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai).

Thời điểm này, ô tô gắn camera hành trình đang lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đến khu vực trên, tài xế trên một ô tô biển số TPHCM chạy ở làn bên cạnh bất ngờ có hành động quăng chai nước về phía xe đang di chuyển cùng chiều. Chai nước trúng vào kính lái của ô tô có gắn camera hành trình.

May mắn, vụ việc không gây tai nạn giao thông, tuy nhiên hành vi ném vật vào phương tiện đang lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.