Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 2h30 sáng nay (7/6), trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều hành khách được hỗ trợ đưa ra ngoài xe để chuyển đến cơ sở y tế. Ảnh: Phú Năm

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô khách giường nằm biển số 50F-040.xx do tài xế Nguyễn Hải Tr. (49 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông theo hướng Phan Thiết đi TPHCM.

Khi đến Km30, đoạn qua thôn Tân Hòa (xã Tân Lập), phương tiện bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc biển số 36R-030.xx do tài xế Lương Xuân H. (46 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều hành khách trên xe bị thương, xây xát, được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều trị.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến đường đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn. Trong đó, 2 người bị thương nặng, các trường hợp còn lại sức khỏe đang dần ổn định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.