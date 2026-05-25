Ngày 25/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera hành trình ghi lại vụ tai nạn hy hữu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.H

Theo nội dung clip, trưa 24/5, ô tô con BKS 51K-185.XX đang lưu thông với vận tốc gần 100km/h theo hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến Km59+600, tài xế bất ngờ gặp một con bò lao từ dải phân cách sang phần đường xe chạy.

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến tài xế không kịp xử lý, dẫn đến cú va chạm trực diện, hất văng con bò. Nắp capo ô tô bật tung, phần đầu xe hư hỏng nặng, túi khí bên xe trong cũng bung ra.

Túi khí trên ô tô bung ra sau cú va chạm mạnh. Ảnh: T.H

Thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện nào lưu thông song song nên không xảy ra va chạm với các ô tô khác và chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Con bò bị ô tô tông. Ảnh: T.H

Đơn vị quản lý cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết đã đề nghị các xã, phường tăng cường tuyên truyền cho người dân không chăn thả gia súc vào hành lang an toàn của cao tốc; đồng thời rà soát, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn, phá hoại tài sản của đường cao tốc.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ hành lang cao tốc để gia súc xâm nhập vào khu vực đường tìm kiếm thức ăn.