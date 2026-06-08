Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối nay (8/6), một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đoạn gần nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phần đầu xe khách 29 chỗ bị biến dạng, vỡ nát. Ảnh: Văn Học

Tại hiện trường, một xe khách 29 chỗ bị kẹp giữa xe tải phía trước và một xe khách phía sau. Cú va chạm khiến phần đầu xe khách 29 chỗ biến dạng, nhiều kính xe bị vỡ.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có 2 người bị thương, một số trường hợp khác bị xây xát nhẹ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, dù thời tiết mưa lớn kéo dài, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, 8 phương tiện cùng các trang thiết bị y tế để tham gia cấp cứu nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.