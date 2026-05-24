Ngày 24/5, lãnh đạo UBND xã Hoa Quân (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô khi đang lưu thông trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ô tô loại 5 chỗ di chuyển trên tuyến đường liên xã, qua địa phận xã Hoa Quân thì bất ngờ bốc khói, sau đó lửa bùng lên từ khoang xe.

Phát hiện sự việc, chủ phương tiện cùng người dân xung quanh nhanh chóng dùng các biện pháp chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, phần đầu xe vẫn bị hư hỏng nặng.

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đi qua tuyến đường phơi rơm. Ảnh cắt từ clip

Clip do người dân ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe đi qua khu vực người dân đang phơi nhiều rơm rạ.

Lãnh đạo xã Hoa Quân cho biết chiếc xe bị cháy là của một người dân trên địa bàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, chưa thể khẳng định do rơm quấn vào gầm xe rồi bén lửa.