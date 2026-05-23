Tang thương nơi xóm nhỏ

Ngày 23/5, con đường dẫn vào thôn Minh Trung (xã Trường Giang, Quảng Ngãi) phủ không khí nặng nề. Trong xóm nhỏ ven sông, hai gia đình tất bật lo hậu sự cho ba đứa trẻ vừa tử vong do đuối nước trên sông Trà Khúc.

Ba nạn nhân gồm N.T.Q.N. (11 tuổi), N.Q.Q. (13 tuổi) và N.T.H. (11 tuổi). Các em là chị em họ, sống gần nhau trong cùng dòng tộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/5, em N.T.Q.N. chạy xe máy điện đến đón hai em họ là N.Q.Q. và N.T.H. ra khu vực bãi An Bình (xóm 4, thôn Minh Khánh, xã Trường Giang) tắm sông.

Đến tối cùng ngày, không thấy các em trở về, người thân chia nhau đi tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Đoạn sông Trà Khúc nơi 3 trẻ là chị em họ bị đuối nước tử vong.

Suốt đêm 22/5, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc sông Trà Khúc. Đến sáng 23/5, thi thể ba nạn nhân lần lượt được phát hiện ở khu vực hạ lưu.

Trong đó, em N.T.Q.N. và N.Q.Q. được tìm thấy cách vị trí tắm khoảng 3km. Em N.T.H. được phát hiện sau đó, cách hiện trường khoảng 6km về phía hạ lưu.

Tin dữ cùng lúc ập đến hai gia đình ở thôn Minh Trung. Tại căn nhà của anh Nguyễn Sự (51 tuổi) và chị Lê Thị Thùy Trang (42 tuổi) - cha mẹ em N.T.Q.N. - không khí tang tóc bao trùm.

N. là con út trong gia đình có ba anh chị em. Người thân kể ngày thường em lanh lẹ, lễ phép và rất thương cha mẹ. Từ khi đưa con về nhà, anh Sự gần như lặng người, ít nói, chỉ đứng bên linh cữu con gái.

Chị Trang đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái út.

Ngồi bên linh cữu con gái, chị Lê Thị Thùy Trang thất thần. Đứa con út vốn nhanh nhẹn, lễ phép, mới hôm trước còn quanh quẩn trong nhà, nay đã không còn.

Chị Trang kể chiều 22/5, thấy con đi chơi nhưng đến tối vẫn chưa về, vợ chồng chị bắt đầu sốt ruột. Càng chờ càng bất an, gia đình trình báo công an, đồng thời nhờ người thân chia nhau đi tìm dọc sông Trà Khúc.

“Cả đêm vợ chồng tôi chỉ mong con về. Đến sáng nay nghe tin tìm thấy con ở dưới hạ lưu, tay chân tôi rụng rời…”, chị Trang nói, giọng nghẹn lại.

Gia đình nghèo cùng lúc mất hai con

Cách đó khoảng 300m, bi kịch còn nặng nề hơn đổ xuống gia đình anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi), khi vợ chồng anh chị cùng lúc mất hai con trai là N.Q.Q. và N.T.H.

Trong căn nhà cấp bốn rộng khoảng 30m², người thân, hàng xóm lặng lẽ lui tới phụ giúp lo hậu sự cho hai đứa trẻ. Không khí tang tóc bao trùm căn nhà nhỏ.

Chị Lựu vừa sinh con chưa đầy ba tháng. Bên cạnh người mẹ còn chưa nguôi bàng hoàng là những đứa trẻ nhỏ trong nhà, dường như chưa thể hiểu hết mất mát vừa xảy ra với gia đình mình.

Vợ chồng anh Ngọc, chị Lựu thất thần khi cùng lúc mất hai con trong vụ đuối nước.

Gia đình anh Ngọc thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Vợ chồng anh chị có sáu người con, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới vài tháng tuổi. Anh Ngọc làm thợ sơn nước, công việc bấp bênh, ai thuê gì làm nấy để trang trải cuộc sống cho cả gia đình.

Những ngày không có việc, nguồn sống của cả nhà chủ yếu trông vào hơn một sào ruộng lúa. Căn nhà gia đình đang ở cũng được địa phương hỗ trợ xây dựng trước đó.

Người thân cho biết khoảng 5 năm trước, vợ chồng anh Ngọc từng mất một con trai mới 24 tháng tuổi do không may rơi xuống hố nước phía sau nhà. Nay, thêm hai con trai ra đi trong cùng một vụ đuối nước khiến cú sốc càng chồng chất với gia đình nhỏ.

“Một lúc mất hai đứa con, vợ chồng tôi đau lắm, không biết làm sao để gượng dậy”, chị Lựu nói.

Chị Lựu suy sụp trước nỗi đau cùng lúc mất hai con trai.

Do hoàn cảnh khó khăn, việc lo hậu sự cho hai cháu phần lớn dựa vào sự hỗ trợ của người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Khánh Vân, hàng xóm của các gia đình nạn nhân, cho biết khi nghe tin ba cháu gặp nạn, nhiều người trong xóm lập tức chạy ra sông hỗ trợ tìm kiếm. Dù nỗ lực xuyên đêm, kết quả nhận lại vẫn là tin buồn.

Theo ông Vân, gia đình anh Ngọc thuộc diện khó khăn ở địa phương. Vợ chồng đông con, thu nhập bấp bênh, nay cùng lúc mất hai con trai khiến mất mát càng thêm nặng nề.

Hàng xóm và chính quyền địa phương phụ giúp gia đình chị Lựu lo hậu sự cho hai con.

Ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã phối hợp lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo ông Dương, đây là mất mát lớn với các gia đình, đặc biệt là hộ anh Nguyễn Ngọc có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, địa phương đã huy động các đoàn thể, Mặt trận và người dân chung tay hỗ trợ, đồng thời kêu gọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ để các gia đình sớm vượt qua biến cố.