TPHCM:

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Công an phường An Khánh phối hợp với Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế điều khiển siêu xe Porsche thực hiện kỹ thuật drift trên đường phố.

Siêu xe Porsche biểu diễn xoay nhiều vòng. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, tài xế điều khiển phương tiện rời đi. Ảnh cắt từ clip

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào buổi tối, khi trời có mưa lất phất, tại một giao lộ vắng người qua lại. Tài xế điều khiển siêu xe Porsche liên tục thực hiện kỹ thuật drift, cho xe quay vòng nhiều lần theo cả chiều thuận và chiều ngược, kèm theo tiếng động cơ gầm rú.

Sau đó, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc được xác định xảy ra gần đây trên đường Nguyễn Cơ Trạch, thuộc Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TPHCM.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng công an địa phương đang tập trung xác minh để mời tài xế làm việc, xử lý theo quy định.