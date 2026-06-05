Ngày 5/6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải clip ghi lại cảnh bắt rắn trong dàn lạnh máy điều hòa của một hộ dân ở xã Mộ Đức.

Theo anh Quyền, ngày 4/6, anh được chủ nhà gọi đến kiểm tra máy điều hòa trong phòng ngủ. Thiết bị được lắp khá cao, gần cửa sổ.

Khi cho máy chạy thử, nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ dàn lạnh, anh tháo vỏ máy để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện đuôi một con rắn thò ra.

“Lúc đó tôi khá giật mình. Phần đầu con rắn nằm sâu bên trong dàn lạnh, phần đuôi lộ ra ngoài. Có thể đây là nguyên nhân khiến máy điều hòa phát ra tiếng kêu lạ”, anh Quyền kể.

Người thợ điện lạnh phải dùng kìm để kéo con rắn ra khỏi dàn lạnh. Tuy nhiên, khi tiếp tục kiểm tra, anh phát hiện bên trong có đến 4 con rắn, mỗi con dài khoảng 60-70cm.

Theo anh Quyền, số rắn này quấn vào các bộ phận bên trong dàn lạnh nên việc đưa ra ngoài khá khó khăn. Sau một lúc xử lý, anh mới lần lượt kéo được cả 4 con rắn ra khỏi máy điều hòa.

Qua quan sát, anh Quyền xác định đây là rắn cườm, không có độc, có khả năng leo tường tốt và thường bò vào nhà để săn thằn lằn. Một số thợ điện lạnh khác cũng cho biết từng gặp rắn cườm trú trong máy điều hòa.

Thợ điện lạnh phải dùng kìm để kéo từng con rắn ra khỏi dàn lạnh máy điều hòa.

Những con rắn cườm dài khoảng 60-70cm được đưa ra khỏi máy điều hòa. Ảnh: N.Q

Theo anh Quyền, khu vực tường nơi lắp máy điều hòa có dán giấy, bề mặt này có thể giúp rắn dễ bám và bò lên cao để chui vào dàn lạnh. Trong quá trình làm nghề điện lạnh, anh từng nhiều lần gặp chuột hoặc côn trùng trú trong máy điều hòa, nhưng trường hợp phát hiện cùng lúc 4 con rắn bên trong dàn lạnh là khá hiếm.