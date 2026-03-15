Tối 15/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Hiện bệnh nhân tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.

Trước đó cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi kẹp theo một con rắn dài đi trên đường. Hình ảnh cận cho thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của người này.

Hình ảnh cụ ông kẹp con gắn đi trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Anh V.N., người đăng tải đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng. Nạn nhân 79 tuổi, là người địa phương. Theo lời anh N., dù bị rắn cắn và bị thương, người đàn ông vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.