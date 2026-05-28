Khoảng 13h ngày 25/5, khi đang nghỉ trưa trong phòng ngủ tại nhà riêng ở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Tình (SN 1998) bất ngờ phát hiện một con rắn dài khoảng 1m chui ra từ điều hòa.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Tình cho biết, điều hòa được lắp ngay phía trên giường ngủ. Trong lúc nằm quan sát cánh quạt gió đang chuyển động, anh phát hiện một vật thể lạ đang chuyển động bên trong. Nhìn kỹ hơn, anh hoảng hốt nhận ra đó là đầu một con rắn nên lập tức bật dậy.

Cảnh tượng rắn chui ra từ điều hòa khiến anh Tình hoảng hốt. Nguồn: NVCC

"Tôi hoảng quá, trong phút chốc không biết phải làm gì. Đợi con rắn chui ra gần hết, tôi mới tìm cách bắt xuống.

Trước nay, tôi chỉ thấy cảnh rắn chui ra từ điều hòa trên mạng, không ngờ chuyện đó lại xảy ra tại nhà mình”, anh Tình kể.

Theo anh Tình, phòng ngủ của gia đình khá kín, không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào. Anh phỏng đoán con rắn đã chui vào phòng qua lỗ khoét luồn ống đồng của điều hòa. Anh cũng không rõ con vật đã ẩn trong điều hòa từ khi nào.

“Vợ chồng tôi cùng đứa con 7 tuổi vẫn ngủ trong căn phòng này. May mắn là hôm đó chỉ có mình tôi ở nhà. Nếu vợ con tôi thấy cảnh này, chắc hoảng sợ lắm”, anh Tình nói.

Tham khảo ý kiến mọi người xung quanh, anh Tình được biết đây là rắn cườm - loài rắn thường có lớp vảy màu xanh lục nhạt viền đen hoặc các vệt ngang trên lưng giống hạt cườm. Đây là loài rắn vô hại với con người, thường cư trú ở khu vực có nhiều cây xanh, bụi rậm.

Xung quanh nhà anh Tình là vườn tược, nhiều cây cối, là nơi rắn dễ trú ẩn. Sau sự việc này, anh đã gọi thợ đến vệ sinh điều hòa, dọn dẹp nhà cửa và vườn tược gọn gàng, thông thoáng hơn.

“Tôi cũng rút kinh nghiệm phải vệ sinh điều hòa thường xuyên hơn, phòng tránh các sinh vật như rắn trú ngụ trong đó”, anh Tình chia sẻ.

Đoạn video ghi lại cảnh rắn chui ra từ điều hòa được anh Tình đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, thu hút gần 800 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.