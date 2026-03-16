Ngày 16/3, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhân H.T. (79 tuổi, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) – người bị rắn hổ mang cắn khi đi thăm ruộng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Cụ thể, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng bị rắn độc cắn ở vùng khuỷu tay, có dấu hiệu nhiễm độc nọc rắn. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn và theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn.

“Sau khi truyền huyết thanh kháng nọc rắn, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để kiểm soát các biến chứng do nọc độc gây ra trước khi đủ điều kiện xuất viện”, đại diện bệnh viện cho biết.

Ông T. nhập viện cấp cứu sau khi bị rắn cắn. Ảnh: G.X

Trao đổi với PV, anh Huỳnh Văn H. (40 tuổi, con trai ông T.) cho biết sự việc xảy ra vào trưa 15/3 khi cha anh ra đồng thăm ruộng lúa.

"Trong lúc đi ở ngoài đồng, ông T. phát hiện một con rắn hổ mang. Do bị cụt cả hai tay nên ông không thể chống đỡ như người bình thường. Ông dùng chân dẫm con rắn, rồi dùng khuỷu tay kẹp mang về nhà”, anh H. kể.

Khi về đến khu dân cư, hàng xóm phát hiện ông T. bị rắn cắn ở khuỷu tay nên lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực phía Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Hình ảnh ông T. kẹp con rắn về nhà. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo gia đình, ông T. bị câm điếc bẩm sinh và từng gặp tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh khiến cả hai cánh tay bị cụt. Dù vậy, nhiều năm qua ông vẫn dùng khuỷu tay và đôi chân làm việc đồng áng, phụ giúp gia đình. Gia đình ông T. có hoàn cảnh khó khăn nên chi phí điều trị khiến cả nhà thêm phần chật vật...

Như VietNamNet đưa tin, ngày 15/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi kẹp theo một con rắn dài đi trên đường. Hình ảnh cận cho thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của người này.