XEM CLIP:

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 2 phút 52 giây, ghi lại cảnh tài xế xe khách lưu thông từ Hà Nội về Hà Tĩnh, vừa lái xe vừa dùng điện thoại chơi game. Clip được hành khách đăng tải kèm dòng trạng thái: "Chuyến hành trình về quê gần 400km, không lúc nào tôi không sợ. Xuống giữa đường thì không bắt xe về được".

Sau khi clip được đăng tải, dư luận xôn xao và phẫn nộ. Nhiều người cho rằng tài xế coi thường tính mạng của hành khách.

Theo tìm hiểu, xe khách trên mang BKS 38B - 012.14, thuộc sở hữu của một nhà xe tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nhà xe này chuyên vận chuyển hành khách đường dài theo tuyến từ Hà Nội - Hà Tĩnh và ngược lại.

Hình ảnh tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại được hành khách chụp lại.

Đoạn video được hành khách quay lại khi đang lưu thông qua tỉnh Nghệ An. Tối 20/3, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện nhà xe cho biết, tài xế vừa lái xe vừa chơi game nói trên là của Công ty Hoàng Nam. "Chúng tôi đã xử lý tài xế lái xe theo quy định công ty. Chiều nay tài xế đã đến Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đề trình diện", đại diện nhà xe nói.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.