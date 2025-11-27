XEM CLIP:

Ngày 27/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 28 giây ghi lại cảnh lực lượng CSGT sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi một chiếc ô tô bán tải.

Trong đoạn clip, khi tài xế ô tô quay đầu xe, cán bộ CSGT đã nhanh chóng tiếp cận để chặn đầu phương tiện. Tuy nhiên, tài xế không tuân thủ hiệu lệnh mà còn điều khiển xe lao thẳng vào mô tô đặc chủng, khiến chiếc xe bị tông ngã.

Sau đó, tài xế tiếp tục bỏ trốn khỏi hiện trường. Rất may, cán bộ CSGT đã kịp thời rời khỏi mô tô và không bị thương trong sự việc.

Hình ảnh tài xế lái ô tô bán tải lao thẳng vào mô tô CSGT rồi bỏ trốn. Ảnh cắt từ clip

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Tây Ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 8h39 ngày 23/11 tại đường tỉnh 816, đoạn qua xã Bình Đức.

Thời điểm trên, tổ CSGT đang tuần tra kiểm soát và phát hiện ô tô bán tải chạy quá tốc độ quy định. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế đã bất chấp hiệu lệnh và điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Trong suốt quá trình truy đuổi, tài xế liên tục có hành vi ép mô tô đặc chủng của CSGT gây nguy hiểm.

Đỉnh điểm, khi cán bộ CSGT chặn đầu xe và yêu cầu tài xế rời phương tiện để làm việc thì đối tượng không chấp hành. Tài xế lái ô tô lao thẳng tới, húc ngang mô tô đặc chủng, khiến phương tiện ngã xuống đường.

Cán bộ CSGT kịp thời nhảy khỏi xe và tiếp cận yêu cầu tài xế mở cửa, nhưng đối tượng tiếp tục nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Sau khi bị truy đuổi quyết liệt, tài xế đã chạy vào một đoạn đường vắng, bỏ lại ô tô và tẩu thoát.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc ô tô bán tải. Công an đang khẩn trương điều tra, xác minh danh tính người điều khiển có hành vi chống đối, đồng thời làm rõ chiếc xe này có sử dụng biển số giả hay không.