Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, trong một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, các đơn vị của phòng này đã lập biên bản xử lý hơn 54.800 trường hợp.

Trong đó, CSGT đã tạm giữ 106 ô tô, 18.487 mô tô; 689 phương tiện khác; tước quyền sử dụng GPLX đối với 3.256 trường hợp; trừ điểm GPLX với 7.377 trường hợp.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: L.A

Vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao với 15.700 trường hợp vi phạm. Trong đó, 11 trường hợp là tài xế xe tải, 38 trường hợp là tài xế xe ô tô, 83 trường hợp tài xế xe container, 15.642 là người điều khiển xe gắn máy và các phương tiện khác.

Phòng CSGT cho biết trong tháng vừa qua và trong thời gian tới, lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm liên tục trong ngày, tăng cường mạnh mẽ trong các khung giờ cao điểm - từ 12h đến 24h. Việc tuần tra sẽ áp dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang, cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm, đảm bảo khép kín địa bàn.

Song song với việc xử lý nghiêm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân. CSGT đẩy mạnh áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đồng thời đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok...

CSGT TPHCM quán triệt từng cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, nghiêm cấm can thiệp hoặc tiếp nhận can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm trật tự ATGT.