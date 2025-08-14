XEM CLIP:

Viện KSND khu vực 10, TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Dương Trí Tài (26 tuổi) về tội “Chống người thi hành công vụ” trong vụ việc gây xôn xao mạng xã hội khi một cán bộ CSGT phải bám vào yên xe máy.

Theo cáo trạng, trưa 22/5, tổ tuần tra của Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc. Khoảng 12h15, lực lượng chức năng phát hiện Tài điều khiển xe máy Honda Sonic dừng chờ đèn đỏ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Dương Trí Tài khi bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Ban đầu, Tài cho xe chạy chậm vào lề đường theo chỉ dẫn, nhưng khi còn cách chốt vài mét, nhớ ra mình không có giấy phép lái xe, Tài liền tăng ga bỏ chạy. Một CSGT nắm vào tay trái Tài để ngăn chặn nhưng bị kéo đi, buộc phải bám vào yên phía sau xe.

Dù nghe yêu cầu dừng xe, Tài vẫn tiếp tục phóng đi, nghĩ rằng cán bộ sẽ buông tay. Khi chạy khoảng 100m, CSGT ngồi được lên yên xe và yêu cầu dừng lại. Đến trước một căn nhà ở xã Tân Kiên (nay là xã Tân Nhựt, TPHCM), Tài mới chịu dừng.

Cảnh CSGT bám vào xe máy của Tài được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Tài thừa nhận hành vi, khai do sợ bị phạt vì không có giấy phép lái xe nên bỏ chạy. Kiểm tra nhanh cho thấy Tài không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Vụ việc được ghi lại, lan truyền clip trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm.