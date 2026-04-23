Xem clip:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 23/4, một xe tải (chưa rõ biển kiểm soát, danh tính tài xế) lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt) hướng Hà Nội – Nghệ An.

Khi đến khu vực gần hầm Thần Vũ (tỉnh Nghệ An), phương tiện bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lật ngang, chắn toàn bộ mặt đường.

Cú va chạm mạnh khiến dải phân cách bị biến dạng. Cùng thời điểm, một ô tô mang biển kiểm soát 30L-440.XX lưu thông ở chiều ngược lại không kịp xử lý, tiếp tục va vào dải phân cách và bị hư hỏng.

Xe tải lật ngang sau cú tông dải phân cách trên cao tốc. Ảnh: CTV

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế. Xe tải lật chắn ngang cao tốc gây ùn ứ kéo dài nhiều km; hiện chưa rõ thiệt hại về người và tài sản.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc di dời các phương tiện gặp nạn, làm rõ nguyên nhân vụ việc.