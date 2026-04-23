Khoảng 13h ngày 23/4, ô tô tải mang BKS 89C-281.XX do tài xế L.V.H. (SN 1986, trú tại Hưng Yên) điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Ngã Tư Sở đi hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội).

Khi đến trước số nhà 108 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), xe bất ngờ bị sụt lốp sau xuống hố, khiến ô tô bị nghiêng, không thể di chuyển, ảnh hưởng đến giao thông.

Ô tô tải bị tụt xuống hố trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng, giải quyết sự cố.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc để cứu hộ, kéo phương tiện ra khỏi hố sụt.

Lực lượng chức năng huy động máy xúc để giải cứu ô tô tải bị sụt hố. Ảnh: Đình Hiếu

“Vụ việc không có thiệt hại về người; phương tiện bị hư hỏng ở phía sau xe”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết.

Trước đó, ngày 9/4, cũng trên đường Nguyễn Trãi, một ô tô tải thùng kín mang biển kiểm soát Hà Nội bị sụt hố tại khu vực số nhà 72 (cách số nhà 108 khoảng 230m).

Được biết, tại khu vực này, đơn vị thi công vừa hoàn trả mặt đường sau khi phục vụ dự án chống úng ngập khu vực nội đô.