Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội chiều 23/4, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết nạn xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố sẽ bị xử lý mạnh trong thời gian tới.

Hiện, các bến cóc, xe dù tại TPHCM thường núp bóng dưới hình thức các bãi giữ xe, bãi đất trống, cây xăng, văn phòng đại diện... để làm nơi đón, trả khách trái quy định.

Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ rà soát các bến bãi, đồng thời phối hợp với chính quyền xã/phường để kiểm tra tính pháp lý của các khu vực bến bãi ở cửa ngõ thành phố.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng PC08, Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý mạnh nạn xe dù, bến cóc. (Ảnh: T.C)

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây, lực lượng CSGT thành phố cũng sẽ ứng trực 100% quân số để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cũng theo ông Trưởng, CSGT sẽ tập trung kiểm soát các xe khách tại khu vực cửa ngõ, các tuyến trọng điểm và xung quanh các bến xe lớn như: bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương, Bình Dương.

Trong đó, các nội dung chính được nhà chức trách tập trung kiểm tra là: điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; thiết bị giám sát hành trình; lệnh vận chuyển và danh sách hành khách.

Việc xử lý được thực hiện theo phương châm "không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát, PC08 sẽ đẩy mạnh xử lý phạt nguội các nhà xe cố tình lập bến bãi hoặc đón, trả khách sai quy định.

PC08 khuyến cáo người dân nên chủ động vào các bến xe hợp pháp để mua vé, không đón xe dọc đường để tránh tình trạng bị nhồi nhét khách cũng như các rủi ro về an toàn vận tải. Mặt khác, khi phát hiện các điểm xe dù, bến cóc hoặc tình trạng chèn ép hành khách, người dân có thể phản ánh cho lực lượng CSGT hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về nạn xe dù, bến cóc vẫn tồn tại dù CSGT nhiều lần ra quân xử lý, Thượng tá Trưởng cho hay, CSGT đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải không đúng quy định, trong đó có nạn xe dù, bến cóc. Tuy nhiên, tình trạng này còn tồn tại do các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động một cách tinh vi.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng này. Ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo rất sát và được quán triệt tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.