Theo phản ánh của người dân, bãi rác rộng khoảng 2ha nằm giữa 2 phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu (tỉnh Nghệ An). Đám cháy xuất hiện từ ngày 13/4 rồi lan rộng, âm ỉ suốt nhiều ngày.

Bãi rác cháy âm ỉ nhiều ngày. Ảnh: D.H (chụp ngày 22/4)

Lo ngại khói từ đám cháy bãi rác ảnh hưởng sức khỏe, nhiều gia đình phải tạm thời đưa con nhỏ đi nơi khác.

Trong khi đó, một số hộ dân đã tự phát chặn xe chở rác vào bãi tập kết, đồng thời kiến nghị chính quyền sớm có giải pháp xử lý dứt điểm. Việc chặn xe khiến rác thải sinh hoạt tại nhiều khu dân cư bị ùn ứ, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm thứ cấp.

“Chúng tôi rất mong chính quyền sớm dập tắt hoàn toàn đám cháy để ổn định cuộc sống”, anh T., người dân thôn Đông Quang (phường Thái Hòa), kiến nghị.

Bãi rác cháy nhiều ngày khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Ảnh: D.H (ảnh chụp ngày 22/4)

Thông tin với báo chí, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa (đơn vị quản lý bãi rác) cho biết, nguyên nhân ban đầu của đám cháy có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, rác thải chưa được phân loại triệt để, lẫn các vật liệu dễ cháy nổ như bình gas mini, bật lửa… dẫn đến phát sinh các điểm cháy từ bên trong, gây khó khăn cho công tác xử lý.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, trong cuộc họp ngày 21/4, lãnh đạo UBND phường Thái Hòa đã yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ; đồng thời phối hợp với lực lượng PCCC để khoanh vùng, không để đám cháy lan rộng.

Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa được giao phối hợp san gạt, cô lập các điểm cháy, xử lý rác thải và triển khai các giải pháp giảm thiểu khói bụi, hạn chế ô nhiễm môi trường sau cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 6 xe chữa cháy đến hiện trường; phía địa phương huy động thêm 9 máy múc, san ủi để hỗ trợ khống chế đám cháy.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khống chế đám cháy. Ảnh: Thái Hòa

Ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa cho biết, đến 14h ngày 23/4, đám cháy cơ bản được dập tắt, chỉ còn một số điểm cháy âm ỉ, khói vẫn còn bốc lên. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đặc biệt nếu có mưa, công tác xử lý sẽ được đẩy nhanh.

Theo lãnh đạo phường, địa phương đang tập trung cao độ để xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy và người dân khu vực lân cận, từng bước khắc phục hậu quả và ổn định đời sống.