Khẳng định phong cách sống mới

Dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa được khởi công vào tháng 12/20262025 được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Cổng Mây (Cloud Gate) với Cloud Property là đơn vị phát triển bất động sản, chịu trách nhiệm nghiên cứu, quy hoạch, phát triển sản phẩm và tiêu chuẩn vận hành.

Nằm trên trục đường huyết mạch Trần Phú rộng 36m, dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa sở hữu vị trí trung tâm hiếm quý bậc nhất hiện nay. Với vị trí này, dự án không chỉ hưởng trọn nhịp sống sôi động, dòng khách và hạ tầng hoàn thiện của thành phố, mà còn giữ được lợi thế lâu dài về giá trị thương mại, khả năng gia tăng giá và tính biểu tượng trong bức tranh phát triển của toàn khu vực đông Đắk Lắk.

Dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa tọa lạc trên trục đường trung tâm Trần Phú, dự án có quy mô 1,84 ha được phát triển với 118 căn nhà liền kề và 16 căn biệt thự đơn lập.

Ảnh phối cảnh dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa. (Nguồn: Cloud Gate)

Dự án được tư vấn thiết kế bởi Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị HACID - một trong những đơn vị kiến trúc hàng đầu Việt Nam với bề dày hơn 25 năm phát triển cùng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước và là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam. Dành trọn tâm huyết với mảnh đất này, dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa được kiến tạo từ mong muốn tạo nên một khu phố liền kề vừa sang trọng, vừa chuẩn mực và bền vững theo thời gian.

Lấy cảm hứng từ châu Âu, dự án chú trọng sự cân đối và ánh sáng tự nhiên, phong cách này giúp các dãy liền kề không chỉ đẹp trong thời điểm hiện tại, mà còn giữ được giá trị thẩm mỹ lâu dài, tạo nên một khu phố vừa hiện đại, vừa có chiều sâu, xứng đáng trở thành tài sản tích lũy và truyền lại cho thế hệ sau. Đây không chỉ là nơi an cư mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống mới, nơi giá trị được chắt lọc và tái hiện phù hợp với nhịp sống tại phía đông Đắk Lắk.

72 căn liền kề đa chức năng

Nằm sát trục đường Trần Phú rộng 36m - một trong những trục giao thông và thương mại quan trọng nhất khu vực là 72 căn liền kề hình thành nên một khu phố hiện đại sầm uất.

Mỗi căn liền kề được thiết kế với mặt tiền rộng 5m có diện tích đất từ 125 - 200m2 được xây 5 tầng với diện tích sàn xây dựng từ 562,5 - 900m2.538,8 - 857,4m2. Với diện tích đa dạng này, các căn liền kề đa chức năng đáp ứng cho nhiều mô hình khai thác như showroom, boutique, văn phòng, F&B, lưu trú nhỏ… đồng thời vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư cho gia đình.

Ảnh phối cảnh khu LK13 trên đường Trần Phú. (Nguồn: Cloud Gate)

46 căn liền kề an cư lâu dài

Ẩn mình phía sau sự sầm uất là 46 căn liền kề để ở được bố trí chọn lọc trên trục đường nội khu rộng 20m, tạo nên một quần thể an cư riêng tư. Những ô cửa cao rộng mở ra tràn ánh sáng, đón gió trời và khung cảnh xanh mát, như những “khoảng thở” mềm mại trên mặt đứng, nơi nhịp điệu của kiến trúc hiện đại chạm vào cảm xúc.

Cloud Reserve Central Tuy Hoa gợi mở về một không gian sống được trân trọng, nơi kiến trúc không chỉ để ở, mà để cảm, để sống và để thuộc về. 46 căn nhà liền kề có diện tích đất 87,5 - 100m2, cao 4 tầng + tum, mỗi căn liền kề có tổng diện tích sàn xây dựng từ 394 - 450m2307,8- 331,1m2.

Ảnh phối cảnh khu LK04 thuộc nội khu Dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa. (Nguồn: Cloud Gate)

16 căn biệt thự phiên bản giới hạn

Nép mình giữa tổng thể của toàn dự án, 16 căn biệt thự hiện lên như một bản hòa ca dịu dàng giữa ánh nắng ban mai và những tán cây xanh rì. Ở đó, phong cách kiến trúc được tiết chế vừa vặn, đủ để tôn vinh cảm xúc sống.

Những đường nét thanh thoát cùng không gian ban công mở rộng đón gió, ánh sáng, để mỗi khoảnh khắc trong ngày đều mang đến một sắc thái riêng - từ ban mai trong trẻo đến hoàng hôn vàng mật. Mỗi căn biệt thự là một miền riêng tư đầy thi vị cho 16 chủ nhân tương lai, nơi gia chủ có thể lắng nghe nhịp thở của mình chậm lại, nhâm nhi một tách trà dưới tán xâycây, khép lại ngày dài trong khoảng bình yên dịu ngọt.

16 căn biệt thự phiên bản giới hạn này có diện tích đất từ 287,5 - 300m2 được xây 3 tầng + tum với tổng diện tích sàn xây dựng từ 517,5 - 540m2472,8 - 480,8m2.

Ảnh phối cảnh khu biệt thự BT05. (Nguồn: Cloud Gate)

Kỳ vọng từ một “điểm đến mới” trên bản đồ dịch chuyển dòng tiền

Nhìn ở góc độ chu kỳ, thị trường thường tạo ra cơ hội tốt nhất ở giai đoạn “đầu sóng” - khi một khu vực bắt đầu được chú ý bởi hạ tầng và câu chuyện phát triển, nhưng mặt bằng giá chưa bị đẩy lên quá cao. Đây cũng là giai đoạn mà nhà đầu tư trung - dài hạn có thể tìm kiếm biên độ tăng trưởng hợp lý, trong khi người mua ở thực có cơ hội sở hữu tài sản chất lượng trước khi khu vực hình thành mặt bằng giá mới.

Trong bức tranh đó, Cloud Reserve Central Tuy Hoa được xem là lựa chọn đáng chú ý nhờ ba nền tảng chính: sản phẩm thấp tầng, sở hữu lâu dài, và vị thế trên trục phát triển mới của khu vực. Đây cũng là nhóm tài sản thường được ưu tiên khi mục tiêu không chỉ là “mua - bán” ngắn hạn, mà là tích lũy giá trị theo thời gian, đi cùng quá trình đô thị hóa và nâng cấp hạ tầng.

Với các yếu tố kể trên, Cloud Reserve Central Tuy Hoa được kỳ vọng phù hợp với xu hướng chọn lọc của thị trường, đặc biệt khi khu vực đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Cổng Mây)