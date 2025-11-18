Tối 18/11, một phần quan trọng trong hạ tầng ẩn của Internet đã gặp sự cố toàn cầu. Cloudflare, một công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng triệu trang web khỏi các cuộc tấn công độc hại, đã phải đối mặt với một vấn đề chưa được xác định rõ, khiến người dùng Internet không thể truy cập vào một số trang web của khách hàng. Thậm chí, một số chủ sở hữu trang web cũng không thể truy cập vào bảng điều khiển hiệu suất của họ. Sự cố bắt đầu vào khoảng 6:00 sáng ET (giờ miền Đông nước Mỹ). Dù nguyên nhân gốc rễ chưa được tiết lộ, theo Windows Central, sự cố này trùng hợp với lịch trình "bảo trì tại trung tâm dữ liệu SCL (Santiago)".

Sự cố đã gây ra tình trạng mất dịch vụ hoặc suy giảm hiệu suất trên nhiều nền tảng lớn. Cụ thể, mạng xã hội X của Elon Musk và ChatGPT của OpenAI bị ảnh hưởng nặng nề, không thể truy cập. Các trò chơi trực tuyến phổ biến như League of Legends (LoL) và Valorant báo cáo các vấn đề về dịch vụ. Các ứng dụng như Canva, cũng như PayPal và Uber Eats, bị ảnh hưởng gián đoạn đối với các giao dịch thanh toán và đặt hàng.

Tại Việt Nam, nhiều báo điện tử, trang web của Việt Nam bị tê liệt vì sự cố của Cloudflare như: báo Công Thương, Thời Báo Ngân hàng, tạp chí Thương Trường, Petrotimes hay mạng xã hội Tinh Tế, website Thư Viện Pháp Luật… Tuy nhiên, theo ghi nhận của VietNamNet đến khoảng 9h44 sự cố này đã được khắc phục và các báo điện tử, trang web của Việt Nam đã trở lại hoạt động bình thường.

Trả lời VietNamNet về sự cố này của Cloudflare ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho biết, sự cố của Cloudflare chưa rõ nguyên nhân, nhưng cũng đã ảnh hướng đến một số trang web của Việt Nam. Hiện chưa có thống kê về mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam và Trung tâm Internet Việt Nam đang theo dõi sự cố này.

Một nguồn tin cho hay, Cloudflare cũng đã đặt các POP tại Việt Nam để xử lý dữ liệu theo quy định của Việt Nam. Dữ liệu được lưu trữ, xử lý tại đây rồi chuyển tiếp ra nước ngoài.

Chia sẻ thêm về vấn đề sự cố trên, ông Lê Quang Hiếu, Phó tổng giám đốc của Tổng công ty Mạng lưới Viettel cho biết, tối nay, những tổ chức, doanh nghiệp nào của Việt Nam thuê dịch vụ của Cloudflare đều bị ảnh hưởng. Viettel cũng đang cung cấp dịch vụ tương tự như của Cloudflare. Hiện một số tờ báo quan trọng sử dụng dịch vụ của Viettel vẫn đảm bảo dịch vụ.