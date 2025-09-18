Từ ngày 16 - 22/9/2025, đoàn công tác cấp cao do Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì đã có chuyến làm việc tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Italy. Đây là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số giữa Việt Nam và châu Âu.

Tập đoàn Công nghệ CMC là đại diện doanh nghiệp niêm yết duy nhất của khối công nghệ tham gia hội nghị, khẳng định vai trò cầu nối công nghệ trong việc đưa giải pháp tài chính - công nghệ Việt Nam ra thế giới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: CMC

Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi AI và phát triển bền vững

Tại Hội nghị, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC đã có bài trình bày về kinh tế số Việt Nam và cơ hội đầu tư quốc tế, nhấn mạnh kinh tế số ngày nay đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của kinh tế toàn cầu, với AI đóng vai trò trụ cột, đột phá.

Việt Nam hiện được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng khi kinh tế số dự kiến chiếm khoảng 20% GDP vào cuối năm nay và đã có 6 năm liên tiếp tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Sự bùng nổ này đến từ lực lượng dân số trẻ, am hiểu công nghệ, tỷ lệ sử dụng internet và di động cao, cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử, logistics, thanh toán số.

Với tiềm năng này, dưới định hướng của Chính phủ, lần đầu tiên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 57.

CMC góp phần thúc đẩy nền kinh tế số

Với vị thế là đối tác công nghệ tin cậy hàng đầu của các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn và các hyperscaler, CMC tự tin theo đuổi mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực Chuyển đổi số (DX) và AIx, với mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD và quy mô nhân sự trên 10.000 người vào năm 2028.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn công nghệ CMC - đại diện doanh nghiệp niêm yết khối công nghệ Việt Nam tham gia đoàn công tác

Đầu năm nay, CMC được Chính phủ giao hai sứ mệnh quốc gia quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số Việt Nam:

Thứ nhất là xây dựng CMC Cloud - nền tảng điện toán đám mây “Make in Vietnam” trở thành Nền tảng Điện toán Đám mây Quốc gia. Hiện nay, nhiều hệ thống trọng yếu như core banking, hệ thống chuyển mạch thanh toán, và thậm chí cả blockchain lớp 1 đã chạy trên cloud nội địa của CMC.

Thứ hai là xây dựng Nền tảng Trí tuệ nhân tạo Quốc gia. Nền tảng AI quốc gia này, mang tên C-OpenAI, được phát triển dựa trên 25 công nghệ lõi do CMC nghiên cứu, bao gồm: Computer Vision, NLP, LLM, Phân tích dữ liệu, và Xử lý giọng nói. Tận dụng lợi thế dữ liệu Việt Nam, giải quyết các bài toán Việt Nam và được phát triển bởi đội ngũ nhân tài Việt, C-OpenAI được thiết kế như một nền tảng mở nhằm xử lý những thách thức trong các lĩnh vực then chốt: tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế và trợ lý ảo pháp lý quốc gia.

Các nền tảng C-OpenAI đang được triển khai trên hệ thống Trung tâm dữ liệu (Data Center) của CMC - hiện đại và bảo mật nhất tại Việt Nam. Đây là nơi không chỉ 60% các tổ chức BFSI tại Việt Nam lựa chọn cho dịch vụ DC và DR colocation, mà còn được các hyperscaler toàn cầu như Microsoft và AWS đặt node đầu tiên tại Việt Nam.

“Trong ba năm tới, CMC đang tìm kiếm đối tác để phát triển thêm các trung tâm dữ liệu siêu quy mô (30-100 MW) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, ngang tầm với những dự án AI Data Center hàng đầu thế giới”, ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC thuyết trình tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Vương quốc Anh

“Về mảng kinh doanh toàn cầu, CMC đã triển khai thành công nhiều dự án fintech tại London và hiện là thành viên sáng lập của BritCham Technology Council. CMC coi Anh là điểm đến chiến lược đầu tiên tại châu Âu vào năm 2026”, ông Sơn nhấn mạnh.

Kết thúc bài thuyết trình, CMC đề xuất trở thành cầu nối công nghệ cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam, đồng thời là đối tác đồng hành mở rộng sang châu Âu, đặc biệt là thị trường Anh. CMC sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác trong các lĩnh vực fintech và AI, không chỉ phục vụ trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng mà còn cho các lĩnh vực và thị trường mới nổi khác.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, CMC đã ghé thăm Sở giao dịch chứng khoán London, tham dự Tọa đàm Kết nối Đầu tư Việt Nam - Italy tại Milan, và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư tiềm năng tại Anh và Italy.

Thông qua chuyến công tác, CMC đã cùng các đối tác Anh và Ý mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực: Đẩy mạnh đầu tư vào thị trường công nghệ Việt Nam; Hợp tác phát triển AI và Fintech, triển khai các dự án song phương về nghiên cứu đổi mới sáng tạo thông qua Trung tâm tài chính quốc tế IFC Vietnam và các thị trường đang phát triển; Mở rộng hoạt động kinh doanh của CMC tại Châu Âu; Chuyển giao công nghệ, tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao qua hệ thống Viện - Trường của CMC.

Có mặt tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Trung nhấn mạnh: "AI-X và Go Global là hai định hướng chiến lược xuyên suốt của CMC. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Bộ Tài chính, cùng các đối tác quốc tế để đưa công nghệ Việt Nam hòa nhập và đóng góp vào dòng chảy đổi mới sáng tạo toàn cầu”.

Với hơn 32 năm phát triển, CMC hiện là đối tác tin cậy của hơn 30 ngân hàng thương mại, định chế tài chính và hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Các giải pháp fintech, AI và Cloud của CMC đang góp phần thúc đẩy số hóa toàn diện ngành tài chính - ngân hàng. Năm tài chính 2024 (1/4/2024 - 31/3/2025), CMC đạt 8.203 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, EBITDA gần 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 502 tỷ đồng. Đây là nền tảng tài chính vững chắc để tập đoàn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào AI, Cloud, Data Center và an ninh mạng, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.

(Nguồn: Tập đoàn Công nghệ CMC)