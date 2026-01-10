Sáng 9/1/2026 tại Hà Nội, CMC đã tham gia hội thảo “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Báo Nhân Dân và Ban Chính sách, Chiến lược trung ương tổ chức.

Hội thảo quy tụ đại diện cơ quan hoạch định chính sách, bộ ngành, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung thảo luận các nút thắt thể chế - tài chính - nhân lực để khoa học công nghệ thực sự đi vào sản xuất và thị trường.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”

Trong phần tham luận, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC, cho rằng Nghị quyết 57 và 68 là “hai trụ cột chiến lược gắn bó hữu cơ”: nếu Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số, thì Nghị quyết 68 chỉ rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất và là lực lượng tiên phong để hiện thực hóa động lực đó.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC trình bày tham luận tại hội thảo

Theo đại diện CMC, tăng trưởng theo quán tính truyền thống đang dần chạm ngưỡng; để hiện thực hóa mục tiêu phát triển dài hạn tới năm 2045, điều kiện tiên quyết là “giải phóng được sức dân”, đặc biệt là sức sáng tạo, năng lực đầu tư và năng lực đổi mới của doanh nghiệp tư nhân. Khi doanh nghiệp có “không gian phát triển” đủ rộng, các chương trình khoa học công nghệ mới có thể chuyển thành năng suất, sản phẩm và năng lực cạnh tranh quốc gia.

3 mũi nhọn công nghệ CMC nhấn mạnh: Cloud, AI và an ninh mạng

Tại hội thảo, CMC tập trung vào ba nhóm năng lực nền tảng gồm Cloud, AI và an ninh mạng - các cấu phần được doanh nghiệp coi là “điều kiện đầu vào” cho chuyển đổi số và chuyển đổi AI ở quy mô lớn.

Ở mảng Cloud, CMC giới thiệu CMC Cloud với định hướng phát triển nền tảng điện toán đám mây do người Việt làm chủ. Doanh nghiệp cho biết sau 10 năm triển khai, nền tảng đã làm chủ hạ tầng và công nghệ “Make in Vietnam”, hướng tới mô hình “cloud có chủ quyền”, đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật; đồng thời đang cung cấp cho một số nền tảng quy mô quốc gia và nhiều tổ chức tài chính - ngân hàng.

Ở mảng AI, CMC nêu năng lực xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt quy mô 72 tỷ tham số, đồng thời phát triển trợ lý ảo pháp luật tiếng Việt phục vụ tra cứu, rà soát văn bản và hỗ trợ nghiệp vụ. Giải pháp này đã được thí điểm tại Văn phòng Quốc hội và Bộ Tư pháp với khoảng 3.000 người dùng.

Với an ninh mạng, CMC đặt vấn đề “làm chủ công nghệ lõi” như một yêu cầu sống còn trong bối cảnh dữ liệu, nền tảng và tiêu chuẩn có nguy cơ bị chi phối bởi các trung tâm công nghệ bên ngoài. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, đầu tư cho khoa học công nghệ cần được nhìn nhận như đầu tư cho chủ quyền quốc gia; trong đó, an ninh mạng phải đi cùng AI, dữ liệu và hạ tầng số ngay từ khâu thiết kế.

Hội thảo “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”

“Cải cách phải thực chất”: Từ cơ chế đến năng lực thực thi

Theo ông Đặng Tùng Sơn, mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi cải cách thể chế đủ sâu và nhất quán trong thực thi, đặc biệt ở những “điểm chạm” giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, CMC cho rằng bộ máy công vụ cần chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, đồng hành; khi đó các nghị quyết mới có thể biến thành dự án, sản phẩm và năng lực cạnh tranh thực chất.

Trên tinh thần đó, CMC đề xuất một số hướng “mở không gian thị trường” cho doanh nghiệp tư nhân.

Thứ nhất, mở rộng và ổn định điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng số cho các bài toán quốc gia - từ trung tâm dữ liệu, cloud, AI đến các nền tảng số dùng chung. Theo CMC, cách tiếp cận này giúp giảm áp lực đầu tư công, nâng năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn chất lượng cao trong và ngoài nước.

Thứ hai, với bài toán AI-First, huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn đòi hỏi năng lực tính toán rất lớn; CMC kiến nghị cơ chế để doanh nghiệp tư nhân tham gia vận hành hạ tầng trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC)/trung tâm dữ liệu AI theo hình thức đối tác công - tư (PPP), cung cấp dịch vụ tính toán cho khu vực công và cộng đồng startup AI.

Thứ ba, thúc đẩy “dẫn dắt thị trường” thông qua mua sắm công: CMC kiến nghị có cơ chế bảo đảm cạnh tranh công bằng và mở các gói mua sắm công về khoa học công nghệ cho mọi chủ thể, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân và SME; đồng thời ưu tiên mua sắm công sản phẩm “Make in Viet Nam” đã làm chủ công nghệ lõi để tạo thị trường đầu tiên và niềm tin thương mại hóa.

Bổ sung cho chuỗi giải pháp, CMC cam kết đóng vai trò “sếu đầu đàn”, dẫn dắt xây dựng danh mục nội địa hóa để kết nối SME và startup; đồng thời đề xuất nghiên cứu cơ chế chấm điểm/ưu đãi cho doanh nghiệp có hệ sinh thái đi kèm và khả năng lan tỏa công nghệ.

Kết thúc tham luận, đại diện CMC nhấn mạnh định hướng chuyển tiếp từ giai đoạn “thiết lập, khởi động” sang “triển khai chiều sâu”, biến chính sách thành sản phẩm, ý tưởng thành giá trị thực tế; doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành và chia sẻ trách nhiệm để biến các định hướng chiến lược thành năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

(Nguồn: CMC)