AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp xây dựng và vận hành hạ tầng CNTT. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là mở rộng tài nguyên hoặc tối ưu chi phí, thì ngày nay doanh nghiệp cần một nền tảng vừa đáp ứng các workload AI ngày càng phức tạp, vừa đảm bảo khả năng mở rộng, tính liên tục của dịch vụ và hiệu quả vận hành. Theo các chuyên gia CMC Telecom, đây cũng là lý do Hybrid Cloud và Cloud Native đang trở thành hướng tiếp cận được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để hiện đại hóa hạ tầng.

Hybrid Cloud: Nền tảng cho quá trình hiện đại hóa hạ tầng

Trong nhiều năm, Public Cloud được xem là lựa chọn phổ biến khi doanh nghiệp muốn mở rộng hạ tầng. Tuy nhiên, sự phát triển của AI cùng các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ dữ liệu, tuân thủ và khả năng phục hồi đang khiến cách tiếp cận này thay đổi.

Theo CMC Telecom, doanh nghiệp hiện không còn tìm kiếm một môi trường cloud duy nhất mà hướng tới việc kết hợp nhiều mô hình hạ tầng khác nhau để tối ưu cho từng nhóm ứng dụng và dữ liệu. Những hệ thống trọng yếu có thể được triển khai trên Private Cloud hoặc hạ tầng nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo mật và tuân thủ, trong khi các workload cần khả năng mở rộng linh hoạt sẽ tận dụng Public Cloud. Hybrid Cloud vì vậy đang trở thành mô hình được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng.

Ông Lê Văn Đoàn, chuyên gia tư vấn giải pháp CMC Cloud từ CMC Telecom chia sẻ: "Trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc doanh nghiệp có sử dụng cloud hay không, mà nằm ở cách doanh nghiệp xây dựng một hạ tầng đủ mở để đổi mới liên tục, đủ linh hoạt để mở rộng và đủ tự động để vận hành ở quy mô lớn. Hybrid Cloud vì thế không còn đơn thuần là một mô hình triển khai, mà đang trở thành nền tảng cho quá trình hiện đại hóa hạ tầng doanh nghiệp".

Theo ông Đoàn, để Hybrid Cloud phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách quản trị hạ tầng. Nếu tiếp tục triển khai và cấu hình tài nguyên bằng các thao tác thủ công trên từng môi trường, việc đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng sẽ ngày càng khó khăn khi quy mô hệ thống tăng lên.

Đây là lý do Infrastructure as Code (IaC) ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong kiến trúc Hybrid Cloud hiện đại. Thay vì cấu hình hạ tầng qua từng thao tác trên portal, toàn bộ tài nguyên được mô tả dưới dạng mã nguồn, có thể quản lý bằng Git, tái sử dụng cho nhiều môi trường và triển khai tự động. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, giảm sai sót do thao tác thủ công và tạo nền tảng để chuẩn hóa vận hành trên quy mô lớn.

Từ kiến trúc Cloud đến bài toán vận hành Kubernetes ở quy mô lớn

Hiện đại hóa hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc xây dựng kiến trúc phù hợp mà còn đòi hỏi một nền tảng đủ linh hoạt để vận hành các ứng dụng hiện đại. Trong đó, Kubernetes đang trở thành nền tảng phổ biến cho Cloud Native và AI nhờ khả năng tự động mở rộng, tối ưu tài nguyên và tăng tính sẵn sàng của hệ thống.

Theo CMC Telecom, khi số lượng cluster ngày càng tăng, bài toán doanh nghiệp cần giải quyết không còn là triển khai Kubernetes, mà là quản trị toàn bộ vòng đời của các cluster một cách hiệu quả. Đây cũng là chủ đề được ông Nguyễn Văn Đạt, Kỹ sư vận hành và phát triển hệ thống CMC Cloud tại CMC Telecom, chia sẻ tại phiên Workshop về quản trị Kubernetes trên nền tảng Open Infrastructure.

"Nhiều doanh nghiệp đã triển khai Kubernetes thành công, nhưng thách thức lớn nhất lại nằm ở giai đoạn vận hành. Khi số lượng cluster ngày càng tăng, việc quản trị thủ công không còn phù hợp. Quản trị theo mô hình khai báo kết hợp tự động hóa toàn bộ vòng đời Kubernetes sẽ là hướng tiếp cận giúp doanh nghiệp mở rộng hạ tầng một cách bền vững”, ông Đạt nói.

Thay vì quản trị cluster bằng script hoặc thao tác thủ công, doanh nghiệp có thể ứng dụng Cluster API kết hợp GitOps để quản lý toàn bộ vòng đời Kubernetes theo mô hình khai báo (Declarative). Từ khởi tạo, mở rộng, nâng cấp đến thu hồi tài nguyên đều được hệ thống tự động đồng bộ về trạng thái mong muốn, giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong vận hành, đồng thời tăng khả năng mở rộng và tính ổn định của hạ tầng.

Những chia sẻ của CMC Telecom tại KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 cho thấy hiện đại hóa hạ tầng không còn là những dự án riêng lẻ như chuyển ứng dụng lên cloud, triển khai Kubernetes hay tự động hóa hạ tầng. Thay vào đó, đây là một hành trình xuyên suốt, trong đó kiến trúc Hybrid Cloud, Infrastructure as Code và Cloud Native cần được xây dựng đồng bộ để tạo nên một nền tảng đủ linh hoạt cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI.

Thuý Ngà