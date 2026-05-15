Làn sóng sa thải tiếp tục quét qua ngành công nghệ toàn cầu khi các công ty đẩy mạnh tái cấu trúc để ưu tiên AI. Tuy nhiên, theo các công ty tuyển dụng và dữ liệu thị trường lao động, nhu cầu lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và khoa học máy tính không hề biến mất mà đang dịch chuyển sang nhóm nhân sự cấp cao.

Thị trường tuyển dụng công nghệ đang ưu tiên nhân sự cấp cao, giàu kinh nghiệm. Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo nền tảng tuyển dụng ZipRecruiter, số tin đăng tuyển ngành CNTT và khoa học máy tính trong tháng 4 tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cấu trúc nhu cầu đã thay đổi rõ rệt. Tỷ trọng vị trí cấp thấp giảm từ 8,1% xuống còn 7,4%, trong khi nhóm cấp cao tăng từ 38,8% lên 43,1%.

Chris Abbass, CEO công ty tuyển dụng Talentful cho rằng, AI đang khiến giá trị của kỹ sư giàu kinh nghiệm tăng mạnh.

"Một kỹ sư giàu kinh nghiệm có năng suất tương đương một nhóm", ông nói. Theo Abbass, các công ty không còn quá chú trọng số lượng nhân sự mà quan tâm nhiều hơn tới việc tuyển đúng người ở đúng vị trí.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục cắt giảm lao động. Cloudflare gần đây công bố đợt sa thải mới như một phần kế hoạch tái cấu trúc xoay quanh AI. Trước đó, Meta, Coinbase và Block cũng thực hiện các đợt cắt giảm quy mô lớn. Block, công ty thanh toán do Jack Dorsey điều hành, đã sa thải khoảng 40% nhân sự hồi tháng 2 và nhắc trực tiếp tới việc sử dụng công cụ AI.

Theo Abbass, nhóm quản lý cấp trung đang chịu ảnh hưởng nặng nhất, trong khi doanh nghiệp vẫn săn tìm kỹ sư giàu kinh nghiệm làm việc độc lập. Nguyên nhân là AI vẫn tạo ra nhiều lỗi trong quá trình viết mã, đòi hỏi con người kiểm tra và đảm bảo chất lượng đầu ra.

Ngoài ra, các kỹ sư cấp cao hiện còn đảm nhận vai trò quản lý “đội quân tác nhân AI”, giúp doanh nghiệp tăng năng suất mà không cần mở rộng nhân sự tương ứng.

Không chỉ lập trình viên, nhiều vị trí kỹ thuật mới cũng bắt đầu nổi lên, như vận hành AI , bảo trì hay kỹ sư giải pháp - nhóm kỹ sư triển khai AI và đóng vai trò tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp.

Andy Challenger, Giám đốc doanh thu tại công ty tư vấn việc làm Challenger, Gray & Christmas, gọi đây là “một nghịch lý thú vị”. Trong khi Aaron Levie, CEO hãng dịch vụ đám mây Box cho biết nhiều khách hàng doanh nghiệp của công ty đang cần các vai trò kỹ thuật hoàn toàn mới để triển khai AI trong hệ thống nội bộ.

Ông nhận định việc ứng dụng AI khá phức tạp. Theo ông, các ngân hàng, công ty dược phẩm, chăm sóc sức khỏe hay nhà sản xuất sẽ phải tuyển “rất nhiều người” để triển khai tác nhân AI.

Levie gần đây cũng đề cập trên X về một vị trí mới đang phát triển nhanh: nhân sự có khả năng kết nối các hệ thống AI xuyên suốt hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp.

Trong khi đó, nghiên cứu sơ bộ của ZipRecruiter cho thấy các doanh nghiệp hiện không chỉ tìm kiếm kỹ năng AI thuần túy mà còn đánh giá cao kỹ năng mềm như giao tiếp và phối hợp nhóm.

Nicole Bachaud, chuyên gia kinh tế lao động của ZipRecruiter, cho rằng khi AI đảm nhiệm nhiều tác vụ nền phía sau, các công việc công nghệ sẽ ngày càng mang tính tương tác con người hơn.

Tuy nhiên, không phải kỹ sư công nghệ nào cũng hưởng lợi từ xu hướng này. Victor Janulaitis, CEO công ty tư vấn việc làm CNTT Janco Associates, cho biết nhiều kỹ sư không có kinh nghiệm AI vẫn gặp khó khăn lớn khi tìm việc, kể cả những người có thâm niên lâu năm.

Theo ông, phần lớn lao động thất nghiệp hiện nay là nhóm người làm việc với công nghệ cũ hoặc ở gần tuổi nghỉ hưu. Số ít được tuyển là những người từng làm việc với AI trước đó và đã chứng minh được năng lực.

(Theo WSJ)