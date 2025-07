CREST (Council of Registered Ethical Security Testers) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, chuyên cấp chứng nhận và tiêu chuẩn đánh giá năng lực cho các dịch vụ an ninh mạng, đặc biệt là kiểm thử xâm nhập (Pentest). CREST tập trung vào đánh giá toàn diện về kỹ năng kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp và quy trình quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo các dịch vụ kiểm thử được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và đáng tin cậy. Chứng chỉ CREST được công nhận rộng rãi trên toàn cầu bởi nhiều tổ chức chính phủ, doanh nghiệp lớn và các tổ chức an ninh mạng uy tín. Việc đạt được chứng chỉ CREST giúp các đơn vị nâng cao uy tín, tạo dựng niềm tin với khách hàng và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng.