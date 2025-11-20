Thành quả này đến sau quá trình chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng, thẩm định năng lực khắt khe và vượt qua các bài đánh giá độc lập do Microsoft chỉ định. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên sâu của CMC Telecom trong việc xây dựng, triển khai và vận hành các giải pháp phân tích dữ liệu hiện đại trên nền tảng Azure.

CMC Telecom đạt chứng chỉ cao nhất về Data Analytics trên Microsoft Azure

Để được công nhận ở cấp độ này, CMC Telecom phải chứng minh đầy đủ hệ thống năng lực về kỹ thuật, bao gồm đội ngũ kỹ sư sở hữu chứng chỉ chuyên sâu của Azure, khả năng triển khai thực tế các dự án phân tích dữ liệu quy mô lớn, cũng như đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt trong việc kiểm định kiến trúc, bảo mật, tích hợp dữ liệu và vận hành hệ thống Analytics theo thông lệ tốt nhất của Microsoft.

Đồng thời, CMC Telecom cũng phải trải qua bài đánh giá năng lực từ bên thứ ba - một quy trình độc lập, kiểm tra toàn bộ quy trình triển khai dự án, độ chính xác kỹ thuật và sự phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu của Azure.

Tại Việt Nam, chỉ có bốn đối tác đạt cấp độ chứng chỉ này, hai trong số đó đều thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC là CMC Telecom và CMC TS. Điều này cho thấy vị thế dẫn đầu của hệ sinh thái dịch vụ hạ tầng số của CMC Telecom trong lĩnh vực Connectivity, Cloud, Data và Security, khẳng định đội ngũ kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ các giải pháp dữ liệu tiên tiến ở chuẩn mực quốc tế.

Chứng chỉ Advanced Specialization - Data Analytics xác thực năng lực toàn diện của CMC Telecom trong việc tư vấn và triển khai các nền tảng dữ liệu hiện đại, từ thiết kế kiến trúc Data Platform, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, triển khai quy trình tích hợp - xử lý dữ liệu (ETL/ELT) đến vận hành các mô hình phân tích nâng cao sử dụng Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory hay Azure Databricks. Năng lực này cho phép doanh nghiệp khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn, phân tích sâu và đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Việc đạt được chứng chỉ chuyên sâu không chỉ bảo chứng cho năng lực công nghệ mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho CMC Telecom. Doanh nghiệp sẽ đủ điều kiện để tiếp cận các chương trình hỗ trợ tài chính từ Microsoft, đặc biệt là Microsoft MCI Funding - nguồn ngân sách hỗ trợ triển khai các dự án Data Platform cho khách hàng. Đồng thời, CMC Telecom cũng trở thành một trong số ít đơn vị tại Việt Nam tiến gần hơn đến hệ tiêu chuẩn Managed Partner của Microsoft, vị trí dành cho những đối tác có năng lực triển khai và vận hành vượt trội.

Ở góc độ thị trường, việc sở hữu chứng chỉ Advanced Specialization giúp CMC Telecom được ưu tiên hiển thị khi khách hàng tìm kiếm đối tác Microsoft trong lĩnh vực Data Analytics. Điều này mang lại lợi thế lớn, bởi các khách hàng toàn cầu thường yêu cầu đối tác đạt những chứng chỉ chuyên sâu trước khi được phép tham gia đấu thầu hoặc triển khai dự án dữ liệu quan trọng. Microsoft cũng sẽ chuyển giao ưu tiên những khách hàng có nhu cầu về Data Analytics tại Việt Nam cho CMC Telecom, giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và tham gia các dự án quy mô lớn.

Ông Phạm Văn Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Quản trị Điện toán đám mây, CMC Telecom, cho biết việc đạt chứng chỉ chuyên sâu này là minh chứng rõ ràng cho năng lực của đội ngũ kỹ sư CMC Telecom.

“Đối với chúng tôi, mỗi dự án dữ liệu không chỉ là một bài toán kỹ thuật, mà còn là sự cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hiện đại hóa hệ thống và xây dựng một nền tảng dữ liệu bền vững. Chứng chỉ Advanced Specialization là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực ấy và là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, mang đến cho khách hàng dịch vụ triển khai và vận hành theo chuẩn quốc tế”, ông Kiên chia sẻ.

Với khẩu hiệu “Your IT, Our Expertise” cho nhóm dịch vụ IT Outsourcing, CMC Telecom tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng năng lực Cloud và Data, hướng đến khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất trong vận hành và tối ưu hệ thống Azure cho khách hàng. Chứng chỉ Advanced Specialization lần này là bước tiến quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hạ tầng số toàn diện của CMC Telecom, đồng thời củng cố tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

(Nguồn: CMC Telecom)