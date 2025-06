Theo đó, CMC Telecom, nhà cung cấp hạ tầng số hàng đầu Việt Nam đã đưa vào vận hành điểm hiện diện mạng (POP - Point of Presence) mới tại Mokdong II, đặt tại Data Center của Korea Telecom (KT) - đối tác chiến lược lâu năm của CMC Telecom tại Hàn Quốc. Đây là POP quốc tế thứ 8 của CMC Telecom, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hạ tầng kết nối xuyên biên giới, đặc biệt phục vụ khối khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam.

Với việc triển khai POP tại Hàn Quốc, CMC Telecom hiện có khả năng kết nối trực tiếp đến 100% các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại “xứ sở kim chi”.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, độ trễ mạng (latency) từ Hàn Quốc về Việt Nam đã giảm tới 30% so với kết nối gián tiếp. POP Mokdong II sẽ cung cấp các dịch vụ quan trọng như NNI (Network-to-Network Interface), Internet Leased Line (ILL), IP Transit, và dịch vụ Cloud phục vụ nhu cầu chuyển đổi số và vận hành IT xuyên biên giới của các doanh nghiệp Hàn.

Data Center Mokdong II của KT, nơi CMC Telecom đặt POP tại Hàn Quốc

Kết nối mạnh mẽ, dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Hạ tầng mới tại Hàn Quốc là lời khẳng định cho cam kết đồng hành lâu dài của CMC Telecom với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc - một trong những nhóm khách hàng trọng tâm của CMC. Trong hơn 16 năm hoạt động, CMC Telecom đã cung cấp dịch vụ cho nhiều tập đoàn lớn như Samsung SDS, KT, LGU+, Shinhan Bank, SKBroadband, SK Telink... với yêu cầu cao về độ ổn định, bảo mật và độ trễ thấp.

POP tại Mokdong II giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc rút ngắn thời gian triển khai hệ thống, mở rộng mạng lưới nhanh chóng, đồng thời đảm bảo khả năng vận hành ổn định giữa trụ sở chính tại Hàn Quốc và các chi nhánh tại Việt Nam, khu vực ASEAN. Việc kết nối trực tiếp giữa hai nước không chỉ phục vụ nhu cầu giao thương và vận hành, mà còn mở ra cơ hội triển khai các dịch vụ Cloud nội địa, giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp lý sở tại mà vẫn đảm bảo hiệu suất toàn cầu.

Mạng lưới POP Quốc tế của CMC Telecom

Chiến lược hạ tầng số xuyên biên giới

CMC Telecom đặt chi nhánh tại Hàn Quốc từ năm 2017 và luôn coi thị trường này là trọng điểm trong chiến lược quốc tế hóa của tập đoàn CMC.

Phát biểu trong lễ ra mắt CMC Korea, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhấn mạnh ba sứ mệnh của doanh nghiệp tại xứ sở kim chi: “Đối tác số tin cậy” (Your Trusted Digital Partner), “Cùng nhau tăng tốc chuyển đổi số” (Accelerating Digital Transformation Together) và “Cùng sẵn sàng cho tương lai Xanh” (Preparing for the Green Future Together).

Trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặt mục tiêu đạt 150 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030, việc nâng cao năng lực kết nối hạ tầng giữa hai quốc gia đóng vai trò thiết yếu.

Theo Korea Times, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai kế hoạch đầu tư 1,35 tỷ USD vào R&D các công nghệ mới phục vụ cho chuyển đổi số - một cơ hội lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng như CMC Telecom tham gia sâu vào chuỗi giá trị số hóa khu vực.

Định vị Việt Nam trên bản đồ kết nối quốc tế

Việc đặt POP tại Hàn Quốc giúp CMC Telecom tiếp tục khẳng định vai trò là một trong số ít nhà cung cấp tại Việt Nam sở hữu hạ tầng kết nối quốc tế trải rộng, đáp ứng tiêu chuẩn cao của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Với hệ sinh thái gồm 3 Data Center đạt chứng chỉ Tier III và hạ tầng Cloud độc lập CMC Telecom đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà cung cấp hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế số Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Thuý Ngà