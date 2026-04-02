Từ “phòng thủ bị động” đến “phòng thủ chủ động”

Trong thời gian dài, các hệ thống bảo mật truyền thống chủ yếu hoạt động theo cơ chế phản ứng, phụ thuộc vào các dấu hiệu tấn công đã được nhận diện trước đó. Tuy nhiên, với sự gia tăng của các hình thức phishing và giả mạo ngày càng tinh vi, cách tiếp cận này khiến doanh nghiệp luôn ở thế đi sau và đối mặt với rủi ro cao về dữ liệu cũng như vận hành.

APWG là liên minh chống lừa đảo toàn cầu quy tụ hơn 2.300 thành viên gồm các tập đoàn công nghệ, tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế - hiện đang vận hành eCrime eXchange (eCX), một trong những hệ thống chia sẻ dữ liệu tấn công lớn nhất thế giới với quy mô xử lý khoảng 1 tỷ dữ liệu mỗi tháng. Việc tham gia ở cấp độ “Sponsoring Member” cho phép CMC Telecom truy cập trực tiếp vào nguồn dữ liệu này, từ đó chuyển đổi mô hình bảo mật từ phản ứng sang chủ động dựa trên tình báo, giúp nhận diện sớm, hiểu đúng và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa.

Giá trị trực tiếp cho doanh nghiệp

Khác với các hệ thống bảo mật truyền thống vốn phụ thuộc vào các mẫu nhận diện đã biết, mô hình chia sẻ tình báo an ninh mạng toàn cầu cho phép các tổ chức theo dõi và phân tích hành vi tấn công trên phạm vi toàn cầu, từ đó nhận diện sớm các xu hướng và chiến dịch mới. Khi dữ liệu tấn công được tổng hợp từ nhiều quốc gia, nhiều ngành và nhiều hệ thống khác nhau, khả năng phát hiện các pattern bất thường sẽ được nâng cao đáng kể, giúp doanh nghiệp không chỉ phát hiện nhanh hơn mà còn hiểu đúng bản chất của mối đe dọa. Với việc tích hợp dữ liệu từ APWG, CMC Telecom có thể rút ngắn thời gian từ phát hiện đến phản ứng, đồng thời nâng cao khả năng dự đoán các xu hướng tấn công trước khi chúng lan rộng tới thị trường nội địa.

Việc tham gia APWG không dừng lại ở cấp độ hợp tác, mà được chuyển hóa thành năng lực bảo vệ cụ thể trong hệ sinh thái dịch vụ của CMC Telecom. Dữ liệu tình báo toàn cầu được tích hợp sâu vào hệ thống mạng và Cloud giúp nâng cao khả năng phát hiện và chặn tấn công giả mạo, phần mềm độc hại theo thời gian thực, từ đó giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu và gián đoạn vận hành cho doanh nghiệp. Đồng thời, người dùng cuối cũng được bảo vệ bởi lớp lọc lừa đảo liên tục cập nhật, tạo ra một “lá chắn thông minh” có khả năng thích ứng với các mối đe dọa mới. Quan trọng hơn, việc có cảnh báo sớm giúp doanh nghiệp chuyển từ xử lý sự cố sang phòng ngừa rủi ro, giảm đáng kể chi phí và tác động tiêu cực khi xảy ra tấn công.

Bước chuyển trong xây dựng năng lực an ninh mạng

Việc gia nhập APWG đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách CMC Telecom xây dựng năng lực an ninh mạng, từ mô hình cung cấp giải pháp đơn lẻ sang khai thác và vận hành hệ thống dựa trên dữ liệu tình báo an ninh mạng toàn cầu. Chuyên gia của CMC Telecom chia sẻ, “an ninh mạng không còn là bài toán của từng công cụ riêng lẻ, mà là năng lực khai thác dữ liệu để nhìn thấy sớm, hiểu đúng và phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa”. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ mà còn tạo nền tảng cho các nền tảng bảo mật thế hệ mới như CCSP - CCSS tại CMC Telecom, nơi dữ liệu và khả năng phân tích trở thành yếu tố cốt lõi.

Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia APWG còn hạn chế, đặc biệt ở cấp độ Sponsoring Member, việc tham gia ở cấp độ cao cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc của CMC Telecom vào năng lực an ninh mạng, đồng thời góp phần nâng cao uy tín với các khách hàng lớn trong những lĩnh vực yêu cầu tiêu chuẩn bảo mật cao như tài chính, ngân hàng và khu vực công.

Đồng thời, việc kết nối với mạng lưới hơn 2.300 tổ chức toàn cầu cũng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Trong một thế giới số nơi các cuộc tấn công mạng diễn ra liên tục và không biên giới, dữ liệu không chỉ là tài sản mà trở thành nền tảng của năng lực phòng thủ, và việc gia nhập APWG giúp CMC Telecom không chỉ nâng cao vị thế quốc tế mà quan trọng hơn là sở hữu khả năng vận hành an ninh mạng dựa trên tình báo toàn cầu - bước chuyển từ phòng thủ bị động sang chủ động, từ công cụ sang nền tảng, và từ giải pháp đơn lẻ sang một hệ sinh thái bảo mật có khả năng nhìn thấy, hiểu đúng và phản ứng nhanh trước mọi mối đe dọa.

(Nguồn: CMC Telecom)