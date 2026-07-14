Ngày 13/7/2026, CMC Telecom tham gia Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Ngân hàng năm 2026 - quy tụ các đơn vị quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng cùng các doanh nghiệp công nghệ, nhằm chia sẻ định hướng phát triển hạ tầng số và các giải pháp công nghệ phục vụ ngành tài chính - ngân hàng trong giai đoạn mới.

Tại sự kiện, CMC Telecom giới thiệu thông điệp "Unified Cloud & Security for Banking", nhấn mạnh cách tiếp cận mới trong việc xây dựng hạ tầng CNTT và an ninh mạng theo mô hình hợp nhất, giúp các tổ chức tài chính giải quyết đồng thời nhiều bài toán vận hành đang tồn tại.

Hạ tầng phân mảnh - thách thức lớn của ngành ngân hàng

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các ngân hàng ngày càng đầu tư nhiều nền tảng công nghệ khác nhau để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc phát triển hệ thống qua nhiều giai đoạn với nhiều nhà cung cấp khác nhau cũng khiến hạ tầng CNTT trở nên phức tạp hơn.

Thực tế, nhiều tổ chức đang vận hành đồng thời hệ thống Data Center, Cloud, mạng kết nối, bảo mật và các công cụ giám sát riêng biệt. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu phân tán, khó có cái nhìn tổng thể về toàn bộ hệ thống, kéo dài thời gian phát hiện và xử lý sự cố, đồng thời làm gia tăng chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, bài toán thiếu hụt nhân sự công nghệ có trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực Cloud và An ninh mạng, đang tạo thêm áp lực đối với các đơn vị tài chính trong việc duy trì hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn.

Theo đại diện CMC Telecom, thay vì tiếp tục đầu tư các giải pháp rời rạc, xu hướng mới của ngành là xây dựng một nền tảng hợp nhất, nơi hạ tầng điện toán đám mây, kết nối, dữ liệu và an ninh mạng được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu.

Unified Cloud & Security - nền tảng hợp nhất dành cho ngành tài chính

Tại hội nghị, CMC Telecom giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện gồm Connectivity, Data Center, CMC Cloud, Cyber Security, Managed Service và Data & ML, được tích hợp thành một nền tảng thống nhất dành riêng cho doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

Trọng tâm của mô hình là CMC Cloud - nền tảng điện toán đám mây Make in Vietnam được xây dựng trên hạ tầng Data Center đạt các tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với năng lực bảo mật của CMC Telecom nhằm tạo nên môi trường vận hành thống nhất từ hạ tầng đến lớp ứng dụng.

Khác với cách triển khai theo từng sản phẩm riêng lẻ, mô hình Unified Cloud & Security cho phép khách hàng giám sát tập trung toàn bộ hệ thống trên một nền tảng duy nhất, từ hạ tầng vật lý, tài nguyên Cloud đến các lớp bảo mật và dịch vụ quản trị.

Điểm khác biệt của giải pháp đến từ nhiều yếu tố đồng thời.

Trước hết là chủ quyền dữ liệu, khi toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và vận hành trên hạ tầng Cloud Make in Vietnam, giúp khách hàng chủ động kiểm soát dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ trong nước.

Bên cạnh đó, nền tảng ứng dụng AI trong phát hiện và cảnh báo đa lớp, hỗ trợ nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó rút ngắn thời gian phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

Giải pháp cũng được thiết kế để đáp ứng đồng thời các yêu cầu tuân thủ theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế, đồng thời cho phép thiết kế kiến trúc hạ tầng và bảo mật theo đặc thù của từng ngân hàng thay vì áp dụng một mô hình chung.

Đối với các tình huống phát sinh sự cố, đội ngũ chuyên gia của CMC Telecom cung cấp năng lực ứng cứu và xử lý toàn diện, giúp nhanh chóng cô lập, khắc phục và giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống.

Tối ưu vận hành, tăng tốc chuyển đổi số

Theo CMC Telecom, giá trị lớn nhất của mô hình Unified Cloud & Security không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng đơn giản hóa vận hành.

Thay vì phải quản trị nhiều hệ thống độc lập, nhiều nhà cung cấp và nhiều công cụ khác nhau, các ngân hàng có thể quản lý tập trung trên một nền tảng thống nhất, giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình vận hành.

Việc hợp nhất hạ tầng và bảo mật cũng giúp rút ngắn thời gian phát hiện và xử lý sự cố, tối ưu nguồn lực CNTT, giảm chi phí đầu tư và vận hành, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu kiểm toán, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp lý.

Quan trọng hơn, nền tảng tạo điều kiện để các ngân hàng triển khai nhanh các dịch vụ số mới, từ đó rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ở góc độ khách hàng cuối, những lợi ích này được chuyển hóa thành trải nghiệm giao dịch an toàn hơn, dữ liệu cá nhân được bảo vệ tốt hơn, dịch vụ ngân hàng hoạt động ổn định và liên tục, trong khi các dịch vụ số mới có thể được cung cấp nhanh chóng với mức độ tin cậy cao.

Đồng hành cùng ngân hàng trong hành trình xây dựng hạ tầng số an toàn

Trong nhiều năm qua, CMC Telecom đã đầu tư xây dựng hệ sinh thái hạ tầng số toàn diện, từ mạng kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây đến các dịch vụ an ninh mạng và quản trị CNTT. Mô hình này hướng tới việc cung cấp một nền tảng đồng bộ thay vì các giải pháp đơn lẻ, giúp doanh nghiệp và tổ chức tài chính tối ưu hóa toàn bộ vòng đời vận hành hệ thống.

Việc tham gia Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Ngân hàng 2026 không chỉ là dịp để CMC Telecom giới thiệu năng lực công nghệ mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành ngân hàng trong quá trình xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững.

Với thông điệp "Unified Cloud & Security for Banking", CMC Telecom kỳ vọng góp phần thúc đẩy mô hình hạ tầng hợp nhất trở thành nền tảng cho thế hệ ngân hàng số tiếp theo, nơi Cloud và Security không còn là hai hệ thống độc lập mà được thiết kế như một thể thống nhất, giúp các tổ chức tài chính tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu, tối ưu vận hành và sẵn sàng cho những yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: CMC Telecom)