Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, trong Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng mới được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ.

Trên cơ sở đó, quy hoạch xác định cấu trúc phát triển gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 8 vành đai kinh tế - đô thị, tạo thành bộ khung phát triển dài hạn của thành phố trong thế kỷ 21.

Theo ông Vũ Đại Thắng, để hiện thực hóa mô hình phát triển mới, hệ thống đường sắt đô thị được xác định là hạ tầng khung chiến lược, giữ vai trò trục động lực của hệ thống giao thông công cộng hiện đại và là công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Mục tiêu là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh

“Việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư các tuyến đơn lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên quy mô toàn thành phố”, Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Đây là chương trình đầu tư đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước được triển khai cùng lúc.

5 tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của thủ đô. Mục tiêu là cả 5 tuyến đường sắt đô thị được khởi công hôm nay sẽ cơ bản được hoàn thành vào năm 2030.

Phối cảnh ga Hà Nội

Phối cảnh đường sắt đô thị ở Hà Nội

Các tuyến đường sắt không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD (lấy hệ thống giao thông công cộng như metro, xe buýt nhanh BRT làm trung tâm), khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm theo quy hoạch thủ đô.

Hà Nội đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê dài hạn

Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, Hà Nội xác định phát triển nhà ở cho thuê là nhiệm vụ quan trọng.

“Trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng về phát triển nhà ở cho thuê, UBND TP xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân”, Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Hà Nội đã quyết định triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội.

Phối cảnh dự án nhà ở cho thuê ở Việt Hưng

Trước mắt, Hà Nội triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và 1 do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.

Chủ tịch Hà Nội cho hay, mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.