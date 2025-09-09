Security Bootcamp 2025: Tái sinh (Cyber Resilience)

Ra đời từ năm 2012 với sứ mệnh xây dựng một cộng đồng chuyên gia an toàn thông tin tại Việt Nam, sau hơn một thập kỷ phát triển, Security Bootcamp đã trở thành diễn đàn uy tín, thu hút sự tham gia của hàng nghìn chuyên gia trong và ngoài nước.

Chủ đề năm nay - “Tái sinh (Cyber Resilience)” - nhấn mạnh khả năng phục hồi của hệ thống trước các sự cố an ninh mạng, một ưu tiên chiến lược không thể thiếu trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh thế giới chuyển mình từ kỷ nguyên VUCA sang TUNA (Turbulence - hỗn loạn, Uncertainty - bất định, Novel - khó lường, Ambiguity - mơ hồ), các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó đoán định, khiến việc xây dựng năng lực Cyber Resilience trở thành điều kiện bắt buộc đối với mọi tổ chức.

Dự kiến sự kiện sẽ quy tụ hơn 300 đại biểu, bao gồm chuyên gia bảo mật, kỹ sư công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tài chính - ngân hàng, cơ sở nghiên cứu - đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước. Security Bootcamp không chỉ là nơi trao đổi tri thức, mà còn là “ngày hội” của cộng đồng an toàn thông tin, nơi thương hiệu và uy tín được khẳng định qua từng tham luận, từng cuộc thi thực chiến.

CMC Telecom góp mặt tại sự kiện Security Bootcamp 2025

Bug Bounty và hành trình trở thành Top Apple Hall Of Fame

Nếu bug bounty thường được nhắc đến như “săn lỗi nhận thưởng”, thì trong bài trình bày tại Security Bootcamp 2025, chuyên gia CMC Telecom Nguyễn Văn Hưng muốn nhấn mạnh nhiều hơn tới giá trị cộng đồng: giúp doanh nghiệp nhận diện và khắc phục lỗ hổng sớm, giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo cơ hội để các chuyên gia an toàn thông tin tìm ra con đường thú vị để học hỏi và phát triển kỹ năng trên sân chơi toàn cầu.

Anh Hưng cũng sẽ chia sẻ thực tế về hành trình cá nhân của mình đến với bug bounty, từ những bước đi đầu tiên đến khi được ghi nhận ở sân chơi toàn cầu. Điều quan trọng hơn cả là những kinh nghiệm, góc nhìn và bài học mà anh chia sẻ, để thế hệ kỹ sư bảo mật trẻ có thêm động lực và định hướng bước vào sân chơi bug bounty quốc tế.

Câu chuyện này đồng thời phản ánh triết lý “Security First” của CMC Telecom - nơi quy tụ những chuyên gia bảo mật quốc tế, luôn không ngừng học hỏi, thử thách bản thân và lan tỏa tri thức và phụng sự cộng đồng.

Red team - CMC Telecom tham gia tranh tài tại Đấu trường An toàn thông tin cùng 25 đội thi đến từ các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu.

CMC Telecom - “Your Data - We Care”

Một trong những hoạt động nổi bật tại Security Bootcamp là Đấu trường An toàn thông tin, với sự tham gia của 25 đội thi đến từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học. Đấu trường năm nay, hình thức thi đấu sẽ là Tấn công và Phòng thủ. Các đội thi phải vận dụng toàn bộ kỹ năng từ pentest, red team, forensic, reverse engineering đến social engineering. Đấu trường sẽ diễn ra trong một ngày rưỡi đòi hỏi khả năng tấn công - phòng thủ linh hoạt, tư duy phản ứng nhanh và tinh thần làm việc nhóm bền bỉ.

CMC Telecom cũng đóng góp tham dự một đội bao gồm các kỹ sư trẻ thuộc nhóm Red Team để cọ sát và học hỏi. Nhóm sẽ có 5 thành viên với tên gọn Red Team Ctel - SentinelX với thông điệp “người gác cổng” để thể hiện tinh thần phụng sự và bảo vệ, đúng với triết lý của CMC Telecom - “Your Data - We Care”. Đối với đội ngũ trẻ, đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để học hỏi, cọ xát và trưởng thành hơn trong cộng đồng an ninh mạng.

Trong danh sách các đội tham gia đấu trường, ngoài các đội đến từ các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu về bảo mật cũng xuất hiện rất nhiều các đội đến từ tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán cũng thể hiện sự quan tâm rất cao của khối này đối với vấn đề bảo mật, an toàn an ninh thông tin.

Khát vọng chung tay xây dựng cộng đồng An ninh mạng

Tham dự Security Bootcamp 2025, CMC Telecom mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng an toàn thông tin Việt Nam - một cộng đồng kết nối, chia sẻ và tự cường.

Với gần 20 năm kinh nghiệm cung cấp hạ tầng số toàn diện, từ kết nối, Data Center, Cloud đến bảo mật, CMC Telecom đã xây dựng hệ sinh thái bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, CMC Comprehensive Security Platform (CSSP) và CMC Comprehensive Security Service (CCSS) là hai trọng tâm chiến lược, đóng vai trò “lá chắn” giúp doanh nghiệp chủ động phòng thủ, ứng phó và phục hồi trước mọi mối đe dọa.

Security Bootcamp 2025 vì thế không chỉ là diễn đàn để CMC Telecom chia sẻ và lắng nghe, mà còn là cơ hội để cùng cộng đồng chuyên gia lan tỏa tri thức, khẳng định năng lực qua diễn đàn tri thức và đấu trường thực chiến, hướng tới một môi trường số an toàn, bền vững hơn.

