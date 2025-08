Ngày An ninh mạng Việt Nam cũng đã giới thiệu chuỗi các sự kiện, chương trình thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng như tổ chức Diễn tập an ninh mạng đối với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia. Từ tháng 8/2025 cũng sẽ diễn ra Chiến dịch bình dân học vụ số nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; sự kiện “Bảo vệ dữ liệu cá nhân - An ninh con người trong kỷ nguyên số”; Hội nghị “KOLs với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; Hội thảo “An ninh mạng và an toàn thông tin theo cấp độ cho hệ thống điều khiển trong nhà máy điện - Từ quy định đến triển khai thực tiễn”. Về tăng cường hợp tác công tư sẽ có thỏa thuận hợp tác bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Bên lề sự kiện là triển lãm các sản phẩm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, đổi mới sáng tạo đến từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực này như VNPT, FPT, Viettel, MobiFone, Gtel, NCS...