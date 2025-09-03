Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược Go Global của Tập đoàn CMC, khẳng định vai trò tiên phong của CMC Telecom trong công cuộc hiện thực hóa định hướng hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Indonesia và Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Đặng Tùng Sơn - SVP/ CSO Tập đoàn công nghệ CMC và ông Indarto CEO - Telin Singapore ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Ông Đặng Tùng Sơn - SVP/ CSO Tập đoàn công nghệ CMC và Ông Binod Sriwastav - Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu, Airtel ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

BATIC - Diễn đàn viễn thông công nghệ quốc tế uy tín

BATIC (Bali Annual Telkom International Conference) là sự kiện thường niên được tổ chức tại Indonesia và là một trong những sự kiện công nghệ thông tin viễn thông hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ hơn 2.000 lãnh đạo cấp cao từ các công ty công nghệ lớn như AWS, Microsoft, NTT, Verizon, Telkom Indonesia, Bytedance, Zenlayer, Equinix, Digital Realty, Nokia, KT, Tencent, China Mobile, China Telecom, China Unicom…

CMC Telecom tham dự Hội nghị viễn thông hàng đầu châu Á - BATIC 2025 tại Bali, Indonesia

Kỷ niệm 10 năm tổ chức, BATIC 2025 mang chủ đề “Igniting Tomorrow’s Digital Evolution - Change the way you connect, Power the digital shift”. Hội nghị tập trung vào các chủ đề then chốt như AI, hạ tầng mạng thế hệ mới, kết nối toàn cầu, trung tâm dữ liệu và công nghệ tiết kiệm năng lượng - nền tảng cho kỷ nguyên chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu từ các doanh nghiệp siêu quy mô (hyperscalers), dịch vụ đám mây và AI.

Đẩy mạnh chiến lược “Go Global”

CMC Telecom hiện là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp quốc tế tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc ... Việc ký kết hợp tác chiến lược tại BATIC 2025 với Telin và Airtel tiếp tục củng cố năng lực hạ tầng kết nối toàn cầu, mở rộng thị trường chiến lược tại Đông Nam Á và Ấn Độ, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp đa quốc gia trong hành trình chuyển đổi số và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông xuyên biên giới.

CMC Telecom gặp gỡ và kết nối cùng các đối tác tại BATIC 2025

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC kiêm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh & Marketing CMC Telecom chia sẻ: “Thông qua BATIC 2025, CMC Telecom mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu Hyperscale, an ninh mạng, phát triển các giải pháp số toàn diện, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp toàn cầu phát triển nhanh, an toàn và bền vững. Việc ký kết hợp tác chiến lược với Telin và Airtel đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Go Global của CMC nói chung và CMC Telecom nói riêng”.

Phát triển hạ tầng viễn thông và dịch vụ số tại Indonesia cùng Telin

Tháng 3/2025, kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ hợp tác lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Việc CMC Telecom ký kết hợp tác chiến lược với Telin là minh chứng cụ thể, đồng hành cùng định hướng của chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực công nghệ, viễn thông và chuyển đổi số.

Telin - công ty thành viên quốc tế của Telkom Indonesia (tập đoàn viễn thông lớn nhất Indonesia và hàng đầu Đông Nam Á) - trở thành đối tác chiến lược cùng CMC Telecom hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong tiến trình chuyển đổi số, mở rộng thị trường và đầu tư tại Việt Nam và Indonesia.

Thông qua hợp tác này, Telin sẽ đồng hành cùng CMC Telecom trong việc phát triển hạ tầng viễn thông và dịch vụ số cho doanh nghiệp toàn cầu tại Việt Nam và Indonesia, góp phần vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế - công nghệ, mở rộng dịch vụ chất lượng cao, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng tại khu vực Đông Nam Á.

“Bắt tay” với Airtel, mở rộng sang thị trường Ấn Độ

Bharti Airtel là nhà mạng lớn thứ 3 toàn cầu, sở hữu hơn 60 triệu thuê bao tại 17 quốc gia, đồng thời được công nhận là một trong những doanh nghiệp viễn thông - công nghệ quan trọng nhất thế giới. Sự hợp tác giữa CMC Telecom và Airtel Business gắn liền với định hướng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, theo phương châm hợp tác “Năm hơn” do lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra vào tháng 8/2024, tập trung vào kinh tế số, đổi mới sáng tạo, điện toán đám mây, AI và hạ tầng viễn thông.

Thông qua hợp tác, CMC Telecom đồng hành cùng Airtel trong việc đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh của khách hang quốc tế tại Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung. Đồng thời hợp tác giúp mở rộng sự hiện diện của CMC Telecom tại Ấn Độ - một trong những thị trường trọng điểm của kỷ nguyên số.

Việc ký kết hợp tác với các tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu tại BATIC 2025 là minh chứng cho năng lực mở rộng hạ tầng kết nối quốc tế của CMC Telecom, khẳng định cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ toàn diện và giải pháp số toàn cầu, dẫn dắt chuyển đổi số và phát triển bền vững tại châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Đặng Tùng Sơn nhấn mạnh: “Hợp tác quốc tế là chìa khóa để CMC Telecom phục vụ tốt hơn các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam vươn mình ra quốc tế cũng như các công ty đa quốc gia trong kỷ nguyên số. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác toàn cầu để mở rộng hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số bền vững”.

Thúy Ngà