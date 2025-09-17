Đây là lần đầu tiên CMC Telecom tham gia giải thưởng danh giá hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng tại khu vực APAC và đã nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng độc giả của CybersecAsia và các chuyên gia về an ninh mạng.

CMC Telecom nhận giải thưởng Best in Data Center & Network Security tại CybersecAsia Readers’ Choice Awards 2025

Giải thưởng uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng châu Á

CybersecAsia Readers’ Choice Awards là giải thưởng thường niên do ấn phẩm CybersecAsia tổ chức, năm nay bước sang mùa thứ 6. Giải thưởng được bình chọn bởi hàng nghìn chuyên gia an ninh mạng, CISO (Giám đốc An toàn Thông tin) và lãnh đạo công nghệ đến từ hơn 60.000 tổ chức đăng ký trên nền tảng CybersecAsia.

Mục tiêu của chương trình là tôn vinh những giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp mang lại giá trị thiết thực trong việc bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an ninh mạng và hỗ trợ các tổ chức ứng phó hiệu quả với thách thức ngày càng gia tăng. Việc được cộng đồng chuyên gia lựa chọn cho thấy mức độ tin cậy thực tế của giải pháp, vượt lên trên những tuyên bố quảng bá thông thường.

Best in Data Center - giải thưởng khẳng định năng lực hạ tầng số

Giải Best in Data Center dành cho những nhà cung cấp trung tâm dữ liệu đạt chuẩn vận hành, độ sẵn sàng cao, khả năng mở rộng linh hoạt và mức độ an toàn vượt trội.

Trong nhiều năm qua, CMC Telecom đã liên tục đầu tư nâng cấp hệ thống Data Center, đạt trọn bộ ba chứng chỉ Uptime Tier III gồm Thiết kế, Xây dựng và Vận hành bền vững. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp tại châu Á - Thái Bình Dương sở hữu đầy đủ bộ chứng nhận này. Bên cạnh đó, Data Center của CMC Telecom còn đạt các tiêu chuẩn quốc tế quan trọng như PCI-DSS, TVRA, ISO/IEC 27017-27018, ISO 50001.

Data Center của CMC Telecom đạt trọn bộ chứng chỉ Uptime Tier III (Thiết kế, xây dựng và vận hành) và đạt tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4

Đáng chú ý, năm 2024, Data Center của CMC Telecom là đơn vị tiên phong được Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thẩm định đạt tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ cao nhất dành cho doanh nghiệp. Chứng thực cấp độ 4 đảm bảo CMC Telecom Data Center đủ năng lực phục vụ người dùng có quy mô đặc biệt lớn và có nhu cầu đặc thù, đặc biệt như các tổ chức tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử…

Hiện nay, đội ngũ vận hành Data Center của CMC Telecom quy tụ nhiều chuyên gia sở hữu chứng chỉ quốc tế cao cấp nhất cho DC như CDCP, CDFOM, CNCDP, CDRP và đặc biệt có tới hai chuyên gia đạt CDCE - được ví như “tiến sĩ Data Center”. Giải thưởng “Best in Data Center” một lần nữa khẳng định sự công nhận của cộng đồng khu vực với năng lực hạ tầng và chất lượng vận hành của CMC Telecom.

Network Security - phòng tuyến tin cậy của doanh nghiệp số

Song song với hạ tầng trung tâm dữ liệu, an ninh mạng là trụ cột quan trọng giúp doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục trong vận hành. Việc được vinh danh ở hạng mục Network Security phản ánh đúng chiến lược “Security First” mà CMC Telecom đã kiên định trong suốt hành trình phát triển.

CMC Telecom hiện cung cấp danh mục dịch vụ bảo mật toàn diện, từ kiểm thử xâm nhập (Pentest), Red Team, bảo vệ DDoS mô hình Hybrid, Secured SD-WAN đến Threat Intelligence, giám sát sự cố và phản ứng 24/7. Đội ngũ chuyên gia an ninh mạng của công ty sở hữu hàng loạt chứng chỉ quốc tế như OSCP, OSWE, CEH, CISM, CISA, CREST CRT…, đồng thời đã phát hiện hơn 300 lỗ hổng bảo mật được ghi nhận trên các nền tảng lớn và nhiều lần được vinh danh trên bảng vàng Hall of Fame của Apple.

Trong tháng 7 và tháng 9/2025, CMC Telecom liên tiếp đạt hai chứng chỉ quốc tế CREST quan trọng cho dịch vụ Pentest và SOC. Thành tựu mới tại CybersecAsia Readers’ Choice Awards 2025 càng củng cố uy tín quốc tế của CMC Telecom trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tín nhiệm từ cộng đồng chuyên gia khu vực

Điểm khác biệt của CybersecAsia Readers’ Choice Awards nằm ở cách thức bình chọn hoàn toàn do cộng đồng chuyên gia, CISO và lãnh đạo công nghệ trong khu vực bỏ phiếu. Đây là minh chứng khách quan về sự tin tưởng đối với chất lượng dịch vụ và giá trị thực tiễn mà CMC Telecom mang lại cho khách hàng.

Đại diện CMC Telecom chia sẻ: “Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của CMC Telecom, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực hạ tầng và bảo mật, nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, tin cậy và hiệu quả cho khách hàng”.

Trung tâm vận hành toàn diện COC của CMC Telecom hỗ trợ doanh nghiệp giám sát, bảo mật toàn diện 24/7

Hiện nay, CMC Telecom đang phát triển nền tảng bảo mật toàn diện, CCSP - CMC Telecom Cyber Security Platform, do chính đội ngũ chuyên gia của đơn vị làm chủ công nghệ. Nền tảng này dựa trên công nghệ AI, Cloud đang được CMC Telecom hỗ trợ hơn 3000 doanh nghiệp, tổ chức lớn tại Việt Nam và khu vực. Bên cạnh đó, CMC Telecom cũng cung cấp ra cho khách hàng khối Tài chính, Logistics, Năng lượng, Bán lẻ, OTT... dịch vụ bảo mật toàn diện CCSS - CMC Cyber Security Service. CCSP và CCSS của CMC Telecom nằm trong mô hình giám sát toàn diện COC - Comprehensive Operation Center tiên phong tại Việt Nam đồng thời giám sát các dịch vụ mạng, Data Center, Cloud, Security và Managed Service. Chính điều này đã giúp CMC Telecom gây ấn tượng trong CybersecAsia Readers’ Choice Awards 2025 và giành “cú đúp” tại giải thưởng này.

Cybersec Asia Reader's Choice Awards là giải thưởng thường niên có nhiều hạng mục bình chọn như Managed Security Service, AI Sec, Data Protection, Cloud, Ransomware/Malware Defense, Pentest, DdoS Defense, SIEM/SOAR, Rising Star... quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu khu vực APAC và thế giới về bảo mật như Brandefense, Trend Micro, Kaspersky. Crowdstrike, NEC, Orca, Tenable, Minacast, Infoblox...

Thúy Ngà