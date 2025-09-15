Lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng đến vụ việc tại CIC, nhiều đối tượng đã tung ra hàng loạt thông tin giả về việc 'lộ dữ liệu' tại các cơ quan, tổ chức khác. Ảnh minh họa.

Những tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, các diễn đàn và hội nhóm trao đổi trực tuyến, nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng…

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh nhanh với các bên liên quan, đặc biệt kiểm tra cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhận thấy đây là các tin giả, không có cơ sở thực tế.

Đáng lo ngại hơn là việc một số người dùng thiếu cảnh giác tiếp tục chia sẻ, bình luận về những nội dung này càng làm gia tăng sự nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho công tác kiểm chứng, xử lý.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết: “Những tin giả về lộ dữ liệu trong thời điểm này đang khiến các cơ quan, tổ chức liên quan phải tiêu tốn nhiều công sức để kiểm tra, xác minh, gây lãng phí nguồn lực và tài nguyên”.

Tin giả trên không gian mạng là các hoạt động có chủ đích nhằm hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh những hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Thực tế cho thấy, việc lan truyền tin giả không chỉ gây tác động tức thời mà còn để lại hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến niềm tin số, khiến doanh nghiệp và người dùng đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, đồng thời gây mất ổn định môi trường kinh doanh và xã hội.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề nghị người dùng Internet cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nói không với tin giả.

Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống. Luôn kiểm tra, đối chiếu thông tin qua các kênh truyền thông chính thức trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.

Cảnh giác với các hình thức lừa đảo có thể phát sinh, đặc biệt là những hành vi lợi dụng tin giả để trục lợi.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia (VNCERT) thuộc Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an) cho biết, từ ngày 10/9 đến nay, VNCERT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả ban đầu cho thấy, lượng dữ liệu bị thu thập trái phép tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam không bao gồm tài khoản tiền gửi, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật… (𝐂𝐕𝐕/𝐂𝐕𝐂), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Đồng thời, hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập, do vậy, hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định, khách hàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Trung tâm VNCERT khuyến nghị khách hàng tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị tín dụng, tài chính; không cần phải đóng, khóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Người dân không tin tưởng, bình luận, chia sẻ với các nguồn tin thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt trên không gian mạng có liên quan đến sự việc; cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin được công bố chính thức bởi cơ quan chức năng;

Tuyệt đối không cung cấp tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), mật khẩu cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cơ quan chức năng.

Trung tâm VNCERT khẳng định, mọi hành vi làm, tán phát, chia sẻ, bình luận với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, kích động hành vi sai trái, thất thiệt liên quan đến sự việc có thể bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).