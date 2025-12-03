Trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, gián đoạn chuỗi cung ứng và đặc biệt là các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, chứng chỉ này được xem như một tấm khiên bảo vệ, khẳng định năng lực quản lý rủi ro và phục hồi của nhà mạng hạ tầng số hàng đầu Việt Nam.

CMC Telecom cam kết dịch vụ xuyên suốt với ISO/IEC 22301:2019

Những năm gần đây, thế giới liên tục chứng kiến các sự kiện gây gián đoạn quy mô lớn: đại dịch, tấn công mạng, sự cố hạ tầng viễn thông, mất điện diện rộng hay đứt cáp quốc tế. Chỉ riêng năm 2024, các vụ ngắt kết nối Internet có chủ đích đã gây thiệt hại kinh tế toàn cầu khoảng 7,69 tỷ USD.

Trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, hơn 54% đơn vị đã từng gặp sự cố nghiêm trọng với chi phí vượt 100.000 USD, và 16% từng chịu thiệt hại hơn 1 triệu USD. Dù doanh nghiệp đầu tư lớn đến đâu vào công nghệ, chỉ cần một thời điểm gián đoạn hệ thống - vận hành có thể bị “tê liệt”.

Trong bối cảnh bão lũ, thiên tai, dịch bệnh và cyber-threats đồng thời tăng lên, khả năng phục hồi và tính liên tục vận hành trở thành tiêu chí sống còn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số.

Việc CMC Telecom đạt chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp. ISO 22301 không chỉ là bộ tiêu chuẩn kiểm tra quy trình, mà là một phương pháp luận toàn diện từ nhận diện rủi ro, đánh giá tác động, thiết lập kế hoạch ứng phó, đảm bảo nguồn lực, diễn tập thường xuyên đến đánh giá cải tiến liên tục. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp xây dựng hệ thống “khả năng phục hồi vận hành” - một khái niệm cốt lõi trong ngành viễn thông.

Theo đại diện CMC Telecom, để đáp ứng tiêu chuẩn này, toàn bộ các khối kỹ thuật, hạ tầng và hỗ trợ khách hàng đều phải đồng bộ hóa theo quy trình quản lý vận hành liên tục. Điều này bao gồm việc thiết lập mô hình dự phòng đa vùng, hệ thống giám sát 24/7, quy trình phản ứng sự cố theo SLA và các kế hoạch phục hồi dịch vụ được cập nhật liên tục.

CMC Telecom cũng tổ chức nhiều vòng diễn tập mô phỏng các tình huống thực tế như thiên tai, cháy nổ, mất nguồn điện, tấn công DDoS hay sự cố đứt tuyến quốc tế để đảm bảo đội ngũ luôn sẵn sàng.

Trong ngành viễn thông - hạ tầng số, khả năng phục hồi không chỉ liên quan đến yếu tố kỹ thuật mà còn là niềm tin của hàng triệu người dùng. Các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử hay logistics đặt kỳ vọng cao vào tính ổn định của dịch vụ. Bất kỳ sự cố nào cũng có thể kéo theo thiệt hại dây chuyền. Bởi vậy, chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 trở thành một chuẩn mực quan trọng để doanh nghiệp phân loại độ tin cậy của các nhà cung cấp hạ tầng.

CMC Telecom hiện vận hành ba trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời sở hữu hạ tầng viễn thông kết nối quốc tế dung lượng lớn. Việc vận hành hệ thống theo BCMS giúp doanh nghiệp có khả năng đảm bảo dịch vụ ngay cả trong các kịch bản phức tạp nhất.

Đại diện CMC Telecom nhấn mạnh: “Chúng tôi xem an toàn vận hành là DNA của mình. Chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 là nền tảng giúp CMC Telecom mang lại sự yên tâm cho mọi khách hàng khi đặt hạ tầng trọng yếu tại chúng tôi”.

Điểm đáng chú ý là việc áp dụng tiêu chuẩn không chỉ dừng lại ở hạ tầng cốt lõi mà còn lan tỏa tới các dịch vụ công nghệ như điện toán đám mây, an toàn thông tin, dịch vụ quản lý hệ thống CNTT. Mỗi dịch vụ đều được thiết kế để phù hợp với nguyên tắc đảm bảo hoạt động liên tục, giúp khách hàng duy trì sản xuất - kinh doanh ngay cả khi xuất hiện các rủi ro bất ngờ. Sự nhất quán này phù hợp với triết lý “Your Digital Safety - Our DNA” mà CMC Telecom định vị trên thị trường.

Sự kiện đạt chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 một lần nữa khẳng định cam kết của CMC Telecom trên hành trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ số an toàn, ổn định và đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam. Từ việc tăng cường bảo mật, đầu tư hạ tầng đến xây dựng hệ sinh thái cloud - data center - kết nối quốc tế, doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu bảo vệ vận hành của khách hàng lên hàng đầu.

Trong tương lai, CMC Telecom định hướng tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế, mở rộng công nghệ và củng cố khả năng phục hồi để trở thành đối tác hạ tầng số tin cậy cho mọi tổ chức và doanh nghiệp.

Thúy Ngà