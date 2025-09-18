Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang lan tỏa mạnh mẽ đến Việt Nam và các nước trong khu vực, mở ra những cơ hội chưa từng có.

Theo báo cáo “Vietnam Artificial Intelligence Market Size & Forecast 2032” của Credence Research, thị trường AI tại Việt Nam sẽ tăng trưởng trung bình 15,8% mỗi năm, đạt quy mô 1,52 tỷ USD vào năm 2030. Xa hơn nữa, AI có thể đóng góp tới 130 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2040.

Bên trong một trung tâm dữ liệu của Amazon. Ảnh: TechSpot

Phát biểu tại sự kiện Cloud Day do AWS tổ chức ngày 18/9, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, đã chia sẻ về định hướng chính sách của Chính phủ để thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng số và AI.

Cụ thể, Việt Nam xác định hạ tầng số, bao gồm trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây là hạ tầng thiết yếu, còn AI là công nghệ nền tảng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam đã và đang xây dựng một môi trường pháp lý cởi mở, minh bạch và thuận lợi cho đầu tư. Các luật như Luật Viễn thông 2023, Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 hay Quyết định 1131 đều nhấn mạnh tầm quan trọng của dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và AI.

Theo Phó Cục trưởng, trung tâm dữ liệu và điện toán đấm mây được điều chỉnh theo hướng tiếp cận “quản lý nhẹ” để mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Với việc xây dựng Luật AI và cập nhật Chiến lược AI, Việt Nam hướng đến biến AI thành “hạ tầng trí tuệ” của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Du Lam

Ông Nguyễn Anh Cương khẳng định Việt Nam có thể chủ động nghiên cứu, sáng tạo, cung cấp sản phẩm và dịch vụ AI cho thị trường trong nước và quốc tế. Ông cũng chỉ ra Việt Nam hội tủ điều kiện về vị trí, hạ tầng, nhân lực... để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực và thế giới.

Trên hành trình này, không thể “tách biệt” mà cần “kết hợp”. “Cùng hợp tác, cùng phát triển, cùng chia sẻ thành quả. Đây chính là con đường để Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn tạo dấu ấn riêng trong kỷ nguyên số”, đại diện Bộ KH&CN nhấn mạnh.

Deloitte dự báo tổng giá trị thị trường AI tại Việt Nam đạt 65 tỷ USD vào năm 2035, phân bổ trên ba phân khúc ứng dụng (30 tỷ USD), nền tảng (10 tỷ USD) và cơ sở hạ tầng (25 tỷ USD).

Dù cả ba phân khúc đều có vai trò quan trọng, nhưng trọng tâm hiện đang nhanh chóng dịch chuyển sang phân khúc hạ tầng, với tâm điểm tập trung vào trung tâm dữ liệu (Data Center), tạo nền tảng quyết định khả năng sẵn sàng về AI của mỗi quốc gia, khu vực.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Anh Cương kêu gọi Amazon và AWS đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, mang lại lợi ích kép: giúp AWS mở rộng mạng lưới toàn cầu với một điểm tựa an toàn, ổn định, chi phí cạnh tranh; đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng số vững mạnh, tiến tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối dữ liệu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.