HR Asia People Transformation Awards 2026 là hạng mục dành cho những tổ chức có chiến lược chuyển đổi năng lực nhân sự xuất sắc, đặt con người và học tập làm trọng tâm của sự phát triển.

Việc CMC Telecom được ghi nhận đặc biệt từ HR Asia, khẳng định định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững trong bối cảnh ngành công nghệ và hạ tầng số đang thay đổi với tốc độ chưa từng có.

Đào tạo là chiến lược phát triển doanh nghiệp

Theo Hội đồng HR Asia, CMC Telecom được đánh giá cao nhờ triết lý phát triển nhân sự dựa trên 3 trụ cột nổi bật:

- Đầu tư mạnh mẽ vào nâng cao năng lực (Upskilling) cho đội ngũ.

- Đặt đào tạo vào trung tâm chiến lược phát triển con người (People Strategy with Learning at the Centre).

- Xây dựng văn hóa học tập liên tục (Culture of Continuous Learning).

Thông báo trao giải của HR Asia nhấn mạnh CMC Telecom là doanh nghiệp "đặt học tập vào trung tâm chiến lược phát triển con người, đầu tư vào nâng cao năng lực và xây dựng văn hóa học tập liên tục nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho những thách thức của tương lai."

Đối với một doanh nghiệp công nghệ như CMC Telecom, năng lực của con người chính là lợi thế cạnh tranh bền vững. Hiện nay, CMC Telecom có 1.170 cán bộ nhân viên, hoạt động trên toàn quốc trong các lĩnh vực viễn thông, hạ tầng số, Cloud, Data Center, Cyber Security, Managed Service và Data & AI.

Cá nhân hóa hành trình học tập cho từng nhóm nhân sự

Một điểm khác biệt được HR Asia ghi nhận là CMC Telecom không áp dụng một chương trình đào tạo chung cho toàn bộ nhân viên, mà thiết kế lộ trình học tập riêng cho từng nhóm đối tượng.

Theo HR Report gửi Ban giám khảo, chương trình Learning & Development được xây dựng dựa trên 4 nhóm người học, bao gồm: lãnh đạo và quản lý; đội ngũ kỹ thuật – công nghệ; khối kinh doanh, presales và chăm sóc khách hàng; cùng các bộ phận hỗ trợ. Mỗi nhóm có mục tiêu phát triển năng lực, nội dung đào tạo và phương pháp học tập khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu công việc thực tế.

Song song với đó, CMC Telecom triển khai hệ thống đào tạo xuyên suốt gồm:

Chương trình onboarding chuẩn hóa ngay từ ngày đầu gia nhập.

Đào tạo Talent Pool nhằm xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho các dự án mới.

Các chương trình upskilling liên tục, đào tạo theo kỹ năng, cập nhật công nghệ mới và thúc đẩy nhân viên đạt các chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ chuyên ngành.

Mô hình này giúp việc học tập không còn diễn ra theo từng khóa học riêng lẻ mà trở thành một phần trong hành trình phát triển nghề nghiệp của mỗi nhân viên.

Xây dựng văn hóa học tập từ bên trong tổ chức

Không chỉ đầu tư vào chương trình đào tạo, CMC Telecom còn hướng tới việc hình thành văn hóa học tập liên tục trong toàn doanh nghiệp.

Triết lý Learning & Development của công ty được xây dựng trên 3 trụ cột:

- Understanding: thấu hiểu nhu cầu học tập của từng bộ phận để thiết kế chương trình phù hợp.

- Speed: cập nhật nhanh các xu hướng công nghệ mới như AI, an toàn thông tin, chứng chỉ quốc tế.

- Inspiration: khuyến khích văn hóa tự học, chia sẻ tri thức và phát triển mạng lưới giảng viên nội bộ.

Nhiều chương trình như Leader Talks, Mini Sharing, Internal Trainer Network, Trainer's Day giúp việc chia sẻ tri thức trở thành hoạt động thường xuyên thay vì chỉ diễn ra trong các lớp học truyền thống.

Nhân viên đánh giá cao môi trường phát triển năng lực

Kết quả khảo sát nội bộ phục vụ HR Asia cho thấy các chỉ số liên quan đến People Transformation của CMC Telecom đều cao hơn mức trung bình của thị trường.

Nhân viên đánh giá cao việc được chủ động phát triển kỹ năng, được công ty hỗ trợ nâng cao năng lực và cung cấp đầy đủ công cụ, tài nguyên đào tạo để thích ứng với sự thay đổi của ngành công nghệ. Điểm trung bình của nhóm tiêu chí People Transformation đạt 4,85/5, cao hơn mức trung bình thị trường 3,99/5.

Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để HR Asia trao giải thưởng đặc biệt People Transformation Awards 2026 cho CMC Telecom.

Phát triển con người để tạo năng lực cạnh tranh dài hạn

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện CMC Telecom chia sẻ về văn hóa - By learning you will teach, by teaching you will learn: “Đối với CMC Telecom, học tập không chỉ diễn ra trong các lớp đào tạo mà đã trở thành một phần của công việc hằng ngày. Chính cách tiếp cận đó đã góp phần hình thành văn hóa học tập liên tục tại CMC Telecom, nơi việc phát triển năng lực không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn trở thành một giá trị văn hóa lan tỏa trong toàn tổ chức."

Trong bối cảnh AI và công nghệ số làm thay đổi nhanh chóng yêu cầu về kỹ năng, CMC Telecom xác định đầu tư vào con người không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc hiện tại mà còn chuẩn bị nguồn lực cho tương lai.

Việc HR Asia đồng thời ghi nhận là Best Companies to Work for in Asia 2026 và People Transformation Awards 2026 là minh chứng cho định hướng phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng con người, nơi mỗi nhân viên đều có cơ hội học tập, phát triển và tạo ra những giá trị lâu dài.