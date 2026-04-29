Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu tháng 4/2026 ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Bộ KH&CN, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu tháng 4/2026 ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt 20,296 triệu USD, tăng 39,6%, lợi nhuận sau thuế đạt 44.491 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8.228 tỷ đồng. Hiện cả nước có khoảng 80.052 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.

Bộ KH&CN cho biết, Việt Nam hiện có 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,8%; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 65%; tổng số tên miền quốc gia ".vn" đạt 690.436, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Bộ KH&CN đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch triển khai mạng 5G đến năm 2030; tiếp tục xử lý vùng lõm sóng, tăng cường quản lý SIM rác, SIM không chính chủ.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, doanh thu bưu chính tháng 4/2026 đạt 7.900 tỷ đồng; sản lượng bưu gửi đạt 480 triệu bưu gửi.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tháng 4 tiếp nhận 13.802 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 20.009 đơn và cấp 6.356 văn bằng bảo hộ.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, có 39 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được thẩm định; duy trì 51 chuẩn đo lường quốc gia và triển khai 222 cuộc đánh giá chuyên môn.

Trong tháng 5/2026, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhất là xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược, cơ chế Nhà nước đặt hàng, mua sản phẩm đầu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và hoàn thiện các dự án luật quan trọng.