Nếu những năm trước, doanh nghiệp được ghi nhận với các sáng kiến chuyên sâu như Cloud Initiative of the Year và Infrastructure Initiative of the Year (2023) hay Cybersecurity Initiative of the Year (2025), thì năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng: sự công nhận ở cấp độ toàn doanh nghiệp.

Danh hiệu “Telecom Company of the Year” phản ánh một thực tế: CMC Telecom đã chuyển mình từ việc triển khai các giải pháp riêng biệt sang xây dựng một hệ sinh thái hạ tầng số tích hợp, nơi cloud, data center và security vận hành như một nền tảng thống nhất.

Asian Telecom Awards - Oscar của hạ tầng số châu Á

Được ví như “Oscar của hạ tầng số châu Á”, Asian Telecom Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, được tổ chức thường niên trong hơn 20 năm qua nhằm tôn vinh các doanh nghiệp viễn thông và hạ tầng số có đóng góp đột phá trong phát triển công nghệ, xây dựng hạ tầng số và đảm bảo an ninh mạng. Giải thưởng quy tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và viễn thông hàng đầu thế giới như China Telecom (Asia Pacific) Pte Ltd, Chunghwa Telecom Co., Ltd., EY, KDDI Digital Life Corporation, Singtel, Telekom Malaysia Berhad (TM), Telin, Unified National Networks Sdn Bhd, Vodafone Fiji Pte Ltd… Việc được vinh danh tại sân chơi này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí khắt khe về năng lực hạ tầng, đổi mới công nghệ, chuẩn vận hành và ảnh hưởng khu vực.

Nền móng hạ tầng chuẩn quốc tế: Data Center là trụ cột cốt lõi

Một trong những yếu tố then chốt giúp CMC Telecom được ghi nhận ở cấp độ “Company of the Year” nằm ở năng lực vận hành hệ sinh thái Data Center theo chuẩn quốc tế. Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt trọn bộ chứng chỉ Uptime Tier III cho thiết kế, xây dựng và đặc biệt là vận hành, CMC Telecom không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn chứng minh khả năng duy trì hoạt động ổn định, liên tục và được kiểm soát chặt chẽ theo chuẩn toàn cầu.

Khác với việc chỉ sở hữu hạ tầng đạt chuẩn, điểm khác biệt nằm ở mô hình vận hành được chuẩn hóa, quy trình giám sát nghiêm ngặt và đội ngũ kỹ thuật 24/7 đảm bảo tính sẵn sàng cao (high availability) và khả năng liên tục kinh doanh (business continuity). Trong bối cảnh doanh nghiệp chuyển dịch mạnh sang hybrid và multi-cloud, năng lực vận hành Data Center ở cấp độ enterprise-grade chính là yếu tố đảm bảo hệ thống luôn ổn định, đáp ứng yêu cầu tuân thủ khắt khe của nhóm khách hàng enterprise và BFSI - những lĩnh vực đặt tiêu chuẩn cao nhất về độ tin cậy và an toàn dữ liệu.

Đại diện Ban Lãnh đạo CMC Telecom, bà Ngô Thị Bích Thủy – Giám đốc Tài chính (CFO) đã chính thức nhận giải thưởng trong khuôn khổ lễ trao giải

Platform hóa bảo mật và năng lực chuyên gia: Hệ sinh thái an ninh toàn diện

Không dừng ở hạ tầng vật lý, CMC Telecom đã phát triển một hệ sinh thái an toàn thông tin toàn diện với CCSP - CMC Comprehensive Security Platform và CCSS - CMC Comprehensive Security Service. Thay vì cung cấp các giải pháp rời rạc, doanh nghiệp lựa chọn chiến lược platform hóa, tích hợp giám sát, phát hiện và phản ứng sự cố trên một kiến trúc thống nhất. Sự khác biệt còn nằm ở năng lực con người khi đội ngũ chuyên gia an ninh của CMC Telecom sở hữu các chứng chỉ quốc tế hàng đầu như CISM, CRISC, CISA, ECIH, CPENT, CHFI, CEH… và đang quản lý an toàn thông tin cho hơn 3.000 doanh nghiệp lớn. Đội ngũ này đã phát hiện hơn 300 lỗ hổng bảo mật trên nhiều nền tảng và thường xuyên đứng trong top đầu Apple Hall of Fame, cho thấy năng lực kỹ thuật thực tế được ghi nhận ở tầm quốc tế. Chính nền tảng bảo mật được chuẩn hóa và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế đã tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho CMC Telecom trong môi trường số ngày càng phức tạp.

COC - Mô hình vận hành tích hợp tạo khác biệt chiến lược

Bên cạnh hạ tầng và bảo mật, CMC Telecom Comprehensive Operation Center (COC) là mảnh ghép hoàn thiện mô hình năng lực tổng thể. Đây là mô hình vận hành tích hợp tại Việt Nam cho phép giám sát tập trung đồng thời các dịch vụ Network, Data Center, Cloud, an toàn thông tin và Managed Service. Thay vì vận hành theo cấu trúc phân mảnh, toàn bộ hệ sinh thái được tích hợp trong một trung tâm điều hành thống nhất, giúp rút ngắn thời gian phản ứng sự cố, tối ưu SLA và đảm bảo giám sát liên tục 24/7. COC đóng vai trò “bộ não vận hành”, giúp đồng bộ dữ liệu giữa hạ tầng và bảo mật, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và trải nghiệm khách hàng.

Việc được vinh danh “Telecom Company of the Year” tại Asian Telecom Awards 2026 vì thế không chỉ là một cột mốc danh hiệu, mà là sự xác nhận cho chiến lược đầu tư hạ tầng lõi, platform hóa bảo mật và chuẩn hóa vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của CMC Telecom. Từ những sáng kiến chuyên biệt đến năng lực tổng thể ở cấp độ doanh nghiệp, CMC Telecom đang từng bước khẳng định vị thế của một nhà cung cấp hạ tầng số và dịch vụ viễn thông đạt chuẩn khu vực, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và Asian trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện.

Thúy Ngà