CMC Telecom xuất sắc giành giải Doanh nghiệp chuyển đổi Quản trị gắn với Chuyển đổi số

Danh hiệu này là sự ghi nhận cho nỗ lực của CMC Telecom trong việc xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp hạ tầng số trong việc hình thành một hệ sinh thái kinh tế số an toàn và bền vững.

Hạ tầng Data Center & trụ cột Môi trường (Environment - E)

Với định hướng phát triển hạ tầng số bền vững, CMC Telecom đầu tư và vận hành hệ sinh thái Data Center theo chuẩn mực quốc tế, chú trọng hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời vận hành.

Các trung tâm dữ liệu của CMC Telecom được tích hợp hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018, giúp kiểm soát, đo lường và tối ưu hiệu suất tiêu thụ điện một cách có hệ thống.

Song song đó, doanh nghiệp thực hiện báo cáo thẩm tra phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018, tiếp cận bài toán giảm phát thải carbon một cách minh bạch và có cơ sở khoa học. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành nội tại, mà còn hỗ trợ khách hàng giảm phát thải carbon gián tiếp trong quá trình chuyển đổi số.

Đặc biệt, CMC Telecom là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sở hữu đầy đủ bộ ba chứng nhận Uptime Tier III cho Thiết kế, Xây dựng và Vận hành Bền vững, khẳng định năng lực quản trị vận hành theo chuẩn quốc tế và vai trò tiên phong trong phát triển hạ tầng số an toàn, hiệu quả năng lượng và thân thiện với môi trường - một nền tảng quan trọng trong chiến lược ESG dài hạn.

An toàn thông tin & trụ cột Quản trị (Governance - G)

Trong kỷ nguyên dữ liệu, năng lực quản trị doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua khả năng bảo vệ, quản lý và duy trì tính liên tục của hệ thống thông tin số một cách an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

CMC Telecom đầu tư và vận hành hệ sinh thái Data Center theo chuẩn mực quốc tế

CMC Telecom xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện, nổi bật với CMC Cyber Security Platform (CCSP) và CMC Cyber Security Services (CCSS), cung cấp chuỗi giải pháp từ tư vấn, đánh giá đến giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin 24/7. Các giải pháp được vận hành bởi Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) cùng đội ngũ chuyên gia đạt chứng chỉ quốc tế, giúp tổ chức chủ động quản trị rủi ro số và bảo vệ tài sản dữ liệu cho khách hàng.

Về chuẩn mực quản trị, CMC Telecom tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế quan trọng như ISO/IEC 27001 về hệ thống quản lý an toàn thông tin; ISO/IEC 27017 và ISO/IEC 27018 dành riêng cho môi trường Cloud, bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu khách hàng. Đặc biệt, việc CMC Telecom vừa được cấp chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 về quản lý liên tục kinh doanh (Business Continuity Management) khẳng định năng lực đảm bảo tính sẵn sàng, khả năng phục hồi và vận hành ổn định trước các rủi ro gián đoạn.

Việc đồng bộ các tiêu chuẩn quốc tế này không chỉ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp (G), mà còn góp phần củng cố niềm tin bền vững của khách hàng, đối tác và xã hội - nền tảng cốt lõi cho phát triển dài hạn trong kỷ nguyên số.

Cloud “Make in Vietnam” & trụ cột Xã hội (Social - S)

Ở góc độ xã hội, nền tảng CMC Cloud “Make in Vietnam” giúp doanh nghiệp, tổ chức và khu vực hành chính công tiếp cận công nghệ một cách linh hoạt, an toàn và phù hợp với yêu cầu về chủ quyền dữ liệu và pháp luật Việt Nam.

Thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng Cloud trong nước, CMC Telecom góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số và xây dựng một xã hội số bao trùm, bền vững.

Con người - Nền tảng của quản trị bền vững

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, con người được CMC Telecom xác định là trung tâm của quản trị bền vững. Doanh nghiệp đầu tư phát triển nguồn nhân lực số tiêu chuẩn quốc tế, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiều thử thách. Đây là nền tảng để xây dựng đội ngũ vững vàng về chuyên môn, sắc sảo trong quản trị và sẵn sàng cống hiến, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình phát triển dài hạn.

Chia sẻ tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, ông Phó Đức Kiên - Phó Chủ tịch VP Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành CMC Telecom nhấn mạnh: “CMC Telecom tin rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dẫn dắt bởi quản trị tốt và trách nhiệm xã hội. ESG giúp chúng tôi phát triển hạ tầng số an toàn, hiệu quả và bao trùm, đồng hành cùng sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam”.

Sự ghi nhận tại Vietnam ESG 2025 tiếp tục khẳng định định hướng quản trị bền vững của CMC Telecom trong hành trình phát triển hạ tầng số an toàn và có trách nhiệm tại Việt Nam.

Thuý Ngà