Nhiều thương hiệu quốc gia Việt Nam đã nhập cuộc

Hội thảo “Thích ứng với chuỗi cung ứng xanh toàn cầu: Thách thức và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” vừa diễn ra sáng 26/11 tại Hà Nội.

TS. Vũ Thị Phương Liên, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh toàn cầu đang hướng mạnh về phát triển bền vững, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yếu tố sống còn, đặc biệt đối với doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Sức ép "xanh hóa" đang hiện hữu mạnh mẽ, nhất là với doanh nghiệp xuất khẩu, thông qua các "hàng rào xanh" mới như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU gồm cả loạt tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, lao động... Ngày càng nhiều khách hàng quốc tế yêu cầu doanh nghiệp phải có báo cáo ESG hoặc “dấu chân carbon” của sản phẩm.

TS. Vũ Thị Phương Liên, Học viện Tài chính chia sẻ thông tin tại hội thảo.

“Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp “đầu tàu” của Việt Nam đã nhanh chóng nhập cuộc và gặt hái thành công. Việc có báo cáo ESG uy tín đã giúp các thương hiệu quốc gia như Vinamilk, TH True Milk… nâng cao vị thế một cách rõ rệt, trở thành đối tác được ưu tiên lựa chọn bởi các tập đoàn đa quốc gia, qua đó mở ra cơ hội xuất khẩu vào các thị trường khó tính”, bà Liên thông tin.

Báo cáo ESG không chỉ là một văn bản tuân thủ, mà là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin vững chắc với nhà đầu tư, khách hàng và đối tác quốc tế; tăng uy tín và nâng hạng trong chuỗi cung ứng.

Thực hành ESG mang lại nhiều lợi ích vượt trội, không chỉ dừng lại ở danh tiếng. Doanh nghiệp có ESG tốt sẽ dễ dàng lọt vào danh sách rút gọn (shortlist) của nhà cung cấp và được ưu tiên tăng đơn hàng. Thậm chí, họ có thể đàm phán được giá tốt hơn nhờ sản phẩm "xanh".

Bên cạnh đó, quá trình lập báo cáo ESG đòi hỏi doanh nghiệp phải thu thập và phân tích dữ liệu kỹ lưỡng. Điều này giúp phát hiện ra điểm yếu, rủi ro tiềm ẩn, tối ưu hóa quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể. Phân tích các chỉ số ESG cũng mở ra cơ hội đổi mới sản phẩm, quy trình và dịch vụ để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, báo cáo ESG minh bạch còn đóng vai trò là "hồ sơ năng lực" để doanh nghiệp tiếp cận các gói tín dụng xanh, trái phiếu xanh từ ngân hàng và các định chế tài chính. Đây cũng là minh chứng cho khả năng phát triển bền vững và giảm thiểu rủi ro, thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm.

Tăng cường nhận diện thương hiệu nhờ ESG

Cũng theo bà Liên, báo cáo ESG là công cụ hữu hiệu để làm thương hiệu cho doanh nghiệp.

“Có rất nhiều cách làm thương hiệu, không chỉ thông qua quảng cáo công khai. Điều quan trọng là làm thế nào để người ta nhận diện ra mình và chọn mình trước, luôn nhớ đến mình, thì đó chính là cách làm thương hiệu. Trong bối cảnh đa số doanh nghiệp đều đang có “màu ghi”, “màu xám”, nếu mình “màu xanh” thì sẽ nổi bật hơn những người khác. Cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là vô cùng lớn, bởi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhà cung cấp trực tiếp hoặc nằm trong chuỗi cung ứng của nhà cung cấp quốc tế. Việc có báo cáo ESG minh bạch là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh uy tín, thu hút khách hàng và biến doanh nghiệp thành đối tác ưa thích trong các chuỗi cung ứng bền vững, gia tăng giá trị thương hiệu”, bà Liên phân tích.

Đồng tình với nhận định: "Không xanh – khó xuất" là thông điệp rõ ràng trong trung hạn, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc VCCI) bày tỏ mong muốn sắp tới sẽ có thêm nhiều thương hiệu Việt có tên trong shortlist của các nhà cung cấp lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để vượt qua các rào cản và nắm bắt cơ hội, doanh nghiệp Việt, từ lớn đến nhỏ, cần xem ESG là một chiến lược kinh doanh cốt lõi, thay vì chỉ là một chi phí tuân thủ. Chính sự minh bạch, bền vững và trách nhiệm sẽ là nền tảng vững chắc nhất để thương hiệu Việt Nam vươn cao, khẳng định vị thế trên bản đồ chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.