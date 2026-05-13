2026 là năm thứ ba liên tiếp CMC Telecom đồng hành cùng giải đấu với vai trò “Đối tác Công nghệ”. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có 38 vận động viên tham gia ở nhiều hạng mục khác nhau, từ Relay Team, Half IRONMAN 70.3 cho tới Full IRONMAN 140.6. Đội ngũ của CMC Telecom cũng góp mặt trong TOP 3 Corporate Challenge - hạng mục dành cho các doanh nghiệp có phong trào thể thao nổi bật.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cự ly Full IRONMAN 140.6 - thử thách sức bền nổi tiếng thế giới với tổng quãng đường 226 km gồm 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42,2 km chạy marathon. CMC Telecom có 3 thành viên trực tiếp chinh phục cột mốc này.

Hạ tầng kết nối cho mùa giải quy mô lớn

2026 là năm lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cự ly Full IRONMAN 140.6, với quy mô vận hành của giải đấu được nâng lên ở một cấp độ hoàn toàn khác. Không chỉ số lượng vận động viên tăng mạnh, thời gian thi đấu kéo dài hơn, mà toàn bộ hệ thống công nghệ phía sau cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt của một giải đấu sức bền theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong vai trò “Đối tác Công nghệ” suốt 3 năm liên tiếp, CMC Telecom đảm nhiệm hạ tầng kết nối cho mùa giải với yêu cầu cao về tính ổn định, khả năng xử lý liên tục và an toàn thông tin dữ liệu.

Từ hệ thống đăng ký, truyền tải dữ liệu, cập nhật kết quả theo thời gian thực cho tới trải nghiệm số của vận động viên và ban tổ chức, mọi hoạt động đều cần được vận hành xuyên suốt với độ chính xác tuyệt đối.

Với hệ sinh thái hạ tầng số gồm Internet, Data Center, Cloud và Cyber Security, CMC Telecom đã đồng hành với ban tổ chức giải Ironman Đà Nẵng 2026 xây dựng một “đường đua công nghệ” đảm bảo cao nhất cho thành công chung của giải đấu.

Khi những người làm công nghệ bước lên đường đua

Điều tạo nên dấu ấn của CMC Telecom là tinh thần thể thao đã trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp của những người làm công nghệ. Trong nhiều năm qua, dù công việc trong lĩnh vực hạ tầng số luôn có cường độ cao, đội ngũ tham gia các tập luyện cho các giải đấu Ironman Vietnam của CMC Telecom vẫn duy trì ổn định khoảng 30-40 người mỗi năm.

Họ không phải vận động viên chuyên nghiệp, vẫn là những nhân sự đang làm việc toàn thời gian, cân bằng giữa công việc, gia đình và lịch trình luyện tập kéo dài nhiều tháng. Hành trình đó phản ánh rõ tinh thần “Nothing is Impossible” mà CMC Telecom theo đuổi nhiều năm nay; tinh thần đó nằm trong giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Nhanh, Chuyên nghiệp, Cam kết, Sáng tạo và hướng khách hàng; hiện diện trong cách đội ngũ vận hành và bảo vệ hạ tầng số cho khách hàng, theo đuổi tiêu chuẩn khắt khe, sự ổn định và trách nhiệm ở mức cao nhất.

Một cuộc đua IRONMAN không thể hoàn thành bằng cảm hứng nhất thời. Công việc trong ngành hạ tầng công nghệ cũng vậy. Cả hai đều đòi hỏi sự kỷ luật, khả năng chịu áp lực, tính bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc trước giới hạn của bản thân.

“Đó cũng là lý do CMC Telecom lựa chọn đồng hành cùng IRONMAN trong ba năm liên tiếp với vai trò đối tác công nghệ. Với CMC Telecom, đây không đơn thuần là hỗ trợ hạ tầng cho một sự kiện thể thao, mà còn là sự đồng điệu về cam kết mạnh mẽ giữa công nghệ và thể thao”, đại diện CMC Telecom chia sẻ.

Giữa một ngành nghề thường gắn với máy móc, dữ liệu và áp lực vận hành, những con người CMC Telecom đang cho thấy một hình ảnh khác của người làm công nghệ: kỷ luật, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng vượt qua những giới hạn mới.

(Nguồn: CMC Telecom)