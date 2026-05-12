VIPC Summit 2026 mang chủ đề “Từ Chính sách đến Dòng vốn: Huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành chiến lược của Việt Nam”, dự kiến tổ chức ngày 28/5 tại TPHCM trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn của thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tiền thân là Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, VIPC được Bộ Tài chính chủ trì tổ chức từ năm 2019 nhằm thiết lập một nền tảng đối thoại chính sách và kết nối đầu tư giữa các quỹ trong nước, quốc tế và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, Việt Nam vừa hoàn tất một trong những chu kỳ cải cách chính sách mạnh mẽ nhất trong lịch sử - hay "Đổi mới 2.0" với các dấu mốc then chốt như Luật Chứng khoán năm 2024, sự ra mắt của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, khung pháp lý mới dành cho các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tại buổi công bố thông tin về VIPC 2026 sáng 12/5, ông Max-F. Scheichenost, Thành viên hội đồng sáng lập Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA) - một trong các đơn vị tổ chức - nhận định: "Cánh cửa chính sách đã mở ra. VIPC 2026 sẽ là nơi chúng ta chuyển hóa động lực chính sách đó thành dòng vốn thực tế đầu tư vào các ngành chiến lược nhất của Việt Nam".

Đặc biệt, việc FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 được xem là thỏi nam châm thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Trong mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, Việt Nam đang ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng lớn. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, dữ liệu lớn và công nghệ xanh. Theo số liệu dự kiến từ báo cáo sắp công bố, đầu tư vào AI tại Việt Nam đã tăng gấp nhiều lần chỉ trong hai năm qua.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy, CEO Do Ventures kiêm Chủ tịch VPCA, chia sẻ: "Những dòng vốn đến với Việt Nam sẽ là động lực mạnh mẽ để quốc gia đầu tư vào các ngành chiến lược... giúp Việt Nam có nền tảng vững chắc cho việc tăng trưởng kinh tế hai con số". Bà Vy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngành ứng dụng như y tế và công nghệ tiêu dùng trong việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Một điểm mới nổi bật tại diễn đàn năm nay là định hướng về các thiết chế tài chính mới. Việt Nam đang thúc đẩy hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC) cùng các Quỹ đầu tư mạo hiểm cấp quốc gia và địa phương.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc cho biết: "Nguồn vốn công đang được định hướng để giữ vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa nhằm thu hút hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư xã hội". Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng hạ tầng tài chính cần thiết để nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

VIPC Summit 2026 sẽ quy tụ gần 1.500 đại biểu và các quỹ đầu tư quản lý hàng chục tỷ USD. Sự tham gia của các diễn giả quốc tế như ông Thomas Lanyi (Tổng Giám đốc CDH Investments Singapore) hay ông Robert Alan Willett (Cựu CEO Best Buy toàn cầu) cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và thanh toán xuyên biên giới, diễn đàn cũng là dịp công bố Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026. Đây sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các nhà đầu tư từ Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đánh giá bức tranh phục hồi mạnh mẽ của thị trường vốn tư nhân (Private Equity - đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết) và đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam.

Theo thông tin tại họp báo, bức tranh đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam "đầy triển vọng" khi đầu tư tư nhân đạt mức cao nhất mọi thời đại, đầu tư mạo hiểm quay trở lại đà tăng trưởng và các nhà đầu tư quốc tế từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản đang quay trở lại mạnh mẽ. Đầu tư vào AI tăng gấp nhiều lần chỉ trong vòng hai năm qua.

"Các startup do người Việt sáng lập với hoạt động trên toàn cầu đã có một năm 2025 bứt phá. Việt Nam đã không còn ở vị thế phải chứng minh mình là một điểm đến đầu tư nữa, mà chính các số liệu đã là minh chứng rõ ràng nhất", ông Max-F. Scheichenost khẳng định.