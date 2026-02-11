Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp nhận được vinh danh tại hệ thống giải thưởng Global Brand Awards (sau giải thưởng năm 2024), cho thấy tính nhất quán trong chiến lược phát triển trải nghiệm khách hàng.

CMC Telecom tiếp tục được vinh danh tại Global Brand Awards, khẳng định chiến lược trải nghiệm khách hàng bền vững

Global Brand Awards là giải thưởng quốc tế do Global Brands Magazine (Vương quốc Anh) tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, viễn thông, dịch vụ và bán lẻ. Giải thưởng được đánh giá dựa trên quy trình xét chọn độc lập, với các tiêu chí khắt khe về hiệu quả thương hiệu, năng lực vận hành, mức độ đổi mới và tác động thực tiễn tới khách hàng và thị trường.

Ở hạng mục Best Customer Experience Brand in Telecommunications, hội đồng giải thưởng tập trung đánh giá các doanh nghiệp có chiến lược trải nghiệm khách hàng rõ ràng, thể hiện qua khả năng thiết kế hành trình dịch vụ nhất quán, chất lượng vận hành ổn định, tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ và hiệu quả được đo lường bằng dữ liệu. Trong bối cảnh ngành viễn thông toàn cầu đang chuyển dịch mạnh từ cạnh tranh hạ tầng sang cạnh tranh trải nghiệm và giá trị gia tăng, đây được xem là một trong những thước đo quan trọng cho năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Việc tiếp tục được vinh danh trong năm 2025 cho thấy CMC Telecom kiên định với định hướng đưa trải nghiệm khách hàng trở thành trụ cột dài hạn trong chiến lược tăng trưởng. Doanh nghiệp không tiếp cận trải nghiệm khách hàng như một hoạt động hậu mãi đơn lẻ, mà coi đây là yếu tố xuyên suốt toàn bộ vòng đời dịch vụ, từ tư vấn, triển khai, vận hành cho đến chăm sóc và đồng hành dài hạn.

Những năm gần đây, CMC Telecom đã triển khai đồng bộ nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng chuẩn hóa và dựa trên dữ liệu. Doanh nghiệp đầu tư vào các nền tảng quản trị trải nghiệm hiện đại như hệ thống contact center hợp nhất, dashboard giám sát thời gian thực và các công cụ phân tích phản hồi đa kênh. Các chỉ số về mức độ hài lòng, tốc độ phản hồi, khả năng duy trì và mở rộng dịch vụ được theo dõi thường xuyên, giúp doanh nghiệp chủ động cải tiến chất lượng vận hành.

Song song với đầu tư công nghệ, CMC Telecom chú trọng xây dựng năng lực tổ chức và văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Quy trình trải nghiệm được chuẩn hóa giữa các khối kinh doanh, kỹ thuật và chăm sóc khách hàng, bảo đảm tính nhất quán trong toàn hệ thống. Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản về tư duy trải nghiệm, coi chất lượng phục vụ là một phần trong trách nhiệm vận hành cốt lõi.

Đối với các dịch vụ trọng điểm như Cloud, Data Center và An toàn thông tin - nơi khách hàng doanh nghiệp đòi hỏi tiêu chuẩn vận hành cao và độ tin cậy gần như tuyệt đối - CMC Telecom tập trung vào minh bạch thông tin, chuẩn hóa quy trình và tăng cường khả năng chăm sóc chủ động. Việc chuẩn hóa hành trình POC và onboarding, triển khai giám sát trải nghiệm theo thời gian thực hay hướng tới mô hình vận hành “Zero Downtime” đã góp phần cải thiện rõ rệt mức độ hài lòng và niềm tin của khách hàng doanh nghiệp lớn.

Đại diện CMC Telecom cho biết, việc tiếp tục được Global Brand Awards ghi nhận là sự khích lệ quan trọng từ một giải thưởng quốc tế uy tín, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc duy trì và nâng cấp các chuẩn mực trải nghiệm khách hàng. Theo đó, trải nghiệm không chỉ là tập hợp các điểm chạm dịch vụ, mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh hạ tầng số ngày càng đóng vai trò then chốt đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Từ góc độ thương hiệu, giải thưởng Global Brand Awards góp phần củng cố hình ảnh CMC Telecom như một nhà cung cấp viễn thông - công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế, đáp ứng các chuẩn mực ngày càng cao của thị trường khu vực và toàn cầu. Việc được vinh danh liên tiếp qua các năm cho thấy chiến lược đầu tư vào trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp được triển khai bài bản, có chiều sâu và mang lại kết quả đo lường rõ ràng.

Trong thời gian tới, CMC Telecom cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và tự động hóa nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời nâng cao khả năng phản hồi chủ động trước nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Giải thưởng Best Customer Experience Brand in Telecommunications không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, mà còn là nền tảng để CMC Telecom tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên hành trình hội nhập và cạnh tranh quốc tế.