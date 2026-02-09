Theo Google, nếu bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại Android nằm trong nhóm này, đã đến lúc phải nâng cấp, không phải vì tính năng mới, mà vì sự an toàn của chính bạn.

40% thiết bị Android trên toàn cầu đã không còn nhận được các bản vá bảo mật, nguy cơ cao bị tấn công bởi mã độc và phần mềm gián điệp. Ảnh: Shutterstock

Thông tin do Google công bố gần đây cho thấy một thực tế đáng báo động: gần một nửa số điện thoại Android đang hoạt động không còn được bảo vệ đầy đủ trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi. Điều đáng nói hơn là con số này tương đương với khoảng 1 tỷ người dùng Android trên toàn thế giới.

Hơn 42% thiết bị Android đã “rơi khỏi vùng an toàn”

Nguyên nhân chính của tình trạng này xuất phát từ chính chính sách cập nhật của Google. Hiện tại, Google không còn phát hành các bản vá bảo mật cho những thiết bị chạy Android 12 trở xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc các mẫu điện thoại ra mắt từ năm 2021 trở về trước gần như không còn được bảo vệ trước các dạng tấn công mới.

Theo số liệu mới nhất, chỉ 57,9% điện thoại Android đang chạy Android 13 trở lên, trong khi 42,1% còn lại đã bị bỏ lại phía sau. Nói cách khác, hơn 4 trên 10 người dùng Android đang sử dụng thiết bị dễ bị tấn công bởi malware và spyware hiện đại.

Google đã cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này từ cuối tháng 12 năm ngoái, khi ước tính có khoảng 1 tỷ người dùng rơi vào tình trạng rủi ro cao. Đáng tiếc là đến nay, con số đó gần như không thay đổi.

Cốt lõi của vấn đề nằm ở sự phân mảnh hệ sinh thái Android, điều đã tồn tại suốt nhiều năm. Khác với Apple, nơi iOS được phát triển và triển khai đồng bộ trên toàn bộ iPhone, Android là nền tảng mở với hàng chục nhà sản xuất khác nhau cùng tham gia.

Google phát triển Android, nhưng phần lớn điện thoại Android lại do Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo, Motorola và nhiều hãng khác sản xuất. Mỗi hãng có lộ trình cập nhật riêng, khiến việc triển khai bản cập nhật hệ điều hành và vá bảo mật trở nên chậm chạp, thậm chí bị bỏ dở hoàn toàn.

Hệ quả là một lượng lớn thiết bị Android không bao giờ được cập nhật lên phiên bản mới, dù phần cứng vẫn còn hoạt động tốt.

Hậu quả của sự phân mảnh thể hiện rất rõ qua số liệu: chỉ 7,5% thiết bị Android trên toàn cầu đang chạy Android 16 – phiên bản mới nhất hiện nay. Đây là một con số cực kỳ thấp, đặc biệt khi so sánh với hệ sinh thái iOS.

Phân bổ các phiên bản Android hiện tại cho thấy mức độ chênh lệch đáng lo ngại. Android 15 chiếm 19,3%, Android 14 đạt 17,2%, Android 13 chỉ còn 13,9%. Trong khi đó, Android 12 vẫn chiếm 11,4%, Android 11 là 13,7% và các phiên bản cũ hơn như Android 10, 9 hay thậm chí Android 8 vẫn đang được sử dụng bởi hàng chục triệu người dùng.

Số liệu phân phối Android mới nhất tính đến tháng 12/2025. Ảnh: 9to5Google

Điều đáng chú ý là không phải tất cả các phiên bản này đều còn nhận được bản vá bảo mật đầy đủ, khiến nguy cơ bị tấn công ngày càng tăng theo thời gian.

So sánh với Apple, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Theo StatCounter, 50% iPhone hiện đang chạy iOS 26, trong khi 40% khác sử dụng iOS 18, tức hai phiên bản mới nhất chiếm tới 90% thị phần.

Ngay cả khi iOS 26 có tốc độ phổ biến chậm hơn thường lệ do giao diện Liquid Glass gây tranh cãi, hệ sinh thái iPhone vẫn cho thấy khả năng cập nhật đồng bộ vượt trội, điều mà Android đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Nguy cơ thực sự: Tiền và dữ liệu cá nhân có thể “bốc hơi”

Thông điệp của Google lần này khá thẳng thắn. Nếu điện thoại Android của bạn không thể nâng cấp lên Android 13 trở lên, bạn nên cân nhắc việc mua một thiết bị mới. Đây không phải là lời khuyên cảm tính, mà là cảnh báo chính thức từ Google.

Ngay cả khi bạn không muốn chi nhiều tiền cho một mẫu flagship cao cấp, việc chọn một chiếc điện thoại tầm trung nhưng được cam kết cập nhật Android và bảo mật lâu dài vẫn là lựa chọn an toàn hơn rất nhiều.

Với những người vẫn cố bám trụ chiếc điện thoại cũ, Google cho biết dịch vụ Google Play Protect, hệ thống bảo vệ chống mã độc tích hợp sẵn, vẫn hỗ trợ các thiết bị từ Android 7 trở lên. Theo đại diện Google chia sẻ với Forbes, những thiết bị này vẫn nhận được chữ ký bảo mật mới và quét mã độc theo thời gian thực.

Tuy nhiên, Play Protect không thể thay thế hoàn toàn các bản vá bảo mật cấp hệ điều hành. Khi lỗ hổng nằm sâu trong Android, chỉ có cập nhật hệ thống mới có thể khắc phục triệt để.

Google nhấn mạnh rằng rủi ro không hề mang tính lý thuyết. Một cuộc tấn công bằng malware có thể cho phép hacker đánh cắp tên đăng nhập và mật khẩu của bạn, từ ứng dụng ngân hàng, ví điện tử cho đến tài khoản chứng khoán.

Chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến việc tài khoản ngân hàng bị rút sạch, dữ liệu cá nhân bị bán trên chợ đen, hoặc danh tính số bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp.

Chính vì vậy, Google khuyến cáo người dùng hãy nâng cấp điện thoại càng sớm càng tốt. Với khoảng 1 tỷ người dùng Android đang đứng trước lựa chọn khó khăn, quyết định mua một chiếc điện thoại mới lúc này không còn là chuyện tiện ích mà là vấn đề an toàn cá nhân trong kỷ nguyên số.

(Theo PhoneArena, Forbes, 9to5Google)