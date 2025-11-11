Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp công nghệ hạ tầng - AI - an ninh mạng và lực lượng nòng cốt bảo đảm thông tin liên lạc quân sự.

Thỏa thuận do đại diện hai bên, là ông Ngô Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn, Tổng giám đốc CMC Telecom và Đại tá Vũ Ngọc Khương - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL), ký kết.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác ở cả chuyên môn lẫn tác phong vận hành, với yêu cầu “đo lường bằng kết quả, không dừng ở cam kết trên giấy”.

Ba trụ cột, một mục tiêu chung

Theo thỏa thuận, hợp tác được cấu trúc trên 3 trụ cột:

- Đào tạo - phát triển nguồn nhân lực theo khung năng lực số gắn chuẩn quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ;

- Nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ với các chủ đề trọng tâm AI-IoT, điện toán đám mây, an ninh mạng;

- Hợp tác, phát triển hạ tầng viễn thông kế thừa thành quả đã có, mở rộng ở những hạng mục phù hợp. Cách tiếp cận chung là chu trình “học - làm - kiểm định” khép kín, rút ngắn khoảng cách từ phòng lab tới triển khai hiện trường.

Toàn cảnh Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược CMC & Binh chủng TTLL

Khác với mô hình chỉ dừng ở nguyên tắc, cơ chế thực thi thỏa thuận quy định nhóm công tác chung và kiểm đếm theo quý. Mỗi cấu phần có chỉ số đầu ra rõ ràng: số lớp/năm; tiêu chí kỹ thuật - an toàn - bảo mật; mốc vận hành thử; chỉ báo hiệu quả tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra… Hai bên đồng thời thống nhất chương trình 100 ngày sau lễ ký để chốt khung đào tạo 2026, hoàn thiện thiết kế Digital Lab/ Cyber Range và rà soát danh mục hạ tầng viễn thông hợp tác. Triết lý xuyên suốt: “làm thật - đo thật - báo cáo thật”.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Vũ Ngọc Khương đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua đã tạo nền tảng tốt, song “chưa tương xứng với tiềm lực, thế mạnh và nhu cầu” của đôi bên trong bối cảnh xây dựng Quân đội hiện đại. Ông đề nghị ưu tiên triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu; mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy; thành lập nhóm nghiên cứu chung về AI và an ninh mạng; đồng thời xây dựng - vận hành Digital Lab theo tiêu chí bảo mật nghiêm ngặt để “đo được - soi được” qua chuẩn mực chung.

Đại tá Vũ Ngọc Khương - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL phát biểu tại sự kiện

Đại diện CMC, ông Ngô Trọng Hiếu nhìn nhận hợp tác nhiều năm qua giữa hai bên đã hình thành nền tảng tin cậy và năng lực phối hợp thực tế. Thỏa thuận mới đưa quan hệ sang chế độ vận hành có kiểm đếm, tập trung nhân lực, R&D và hạ tầng. “CMC sẽ mang toàn bộ năng lực Cloud, AI, an toàn thông tin, Data Center vào chương trình; đồng thời giữ tác phong kỷ luật - chính xác - tốc độ. Với chúng tôi, Commitment (Cam kết) là các mốc kiểm đếm gắn trách nhiệm rõ ràng,” ông nói.

Ghi nhận quan điểm của hai bên, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh tính hiệu quả và cam kết dài hạn: “CMC đồng hành lâu dài, ưu tiên an toàn - bảo mật - hiệu quả, làm đến nơi đến chốn. Thỏa thuận không chỉ mở hợp tác kỹ thuật mà còn định hình phong cách thực thi cho các dự án có độ tin cậy cao”.

Hợp tác đào tạo: liên thông chuẩn quốc tế, gắn thực tiễn

Trong khuôn khổ thỏa thuận tổng thể, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Đại học CMC thống nhất phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; thiết lập cơ chế liên thông - công nhận tín chỉ; cập nhật nội dung AI trong nghiên cứu và giảng dạy; tổ chức trao đổi sinh viên, giảng viên theo lộ trình và mở rộng thực tập - học kỳ doanh nghiệp/quân đội. Hai bên phối hợp ứng dụng công nghệ AI trong quản trị đào tạo và trải nghiệm sinh viên (hệ thống trợ lý số, lớp học thông minh, khai thác dữ liệu học tập), hướng tới mục tiêu “học xong làm được ngay”, rút ngắn khoảng cách giữa học thuật và nhu cầu vị trí việc làm.

Về R&D - chuyển giao, hai bên đồng chủ trì Digital Lab theo ba mảng: AI-IoT, Cloud và An ninh mạng; song hành là thao trường mạng (Cyber Range) để diễn tập SOC, Red Team/Blue Team, chuẩn hóa phản ứng sự cố, kiểm định kỹ năng đội ngũ. Ở hạ tầng viễn thông, hợp tác kế thừa các hạng mục đã có, mở rộng giải pháp trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng cho hệ thống thông tin liên lạc và cơ sở đào tạo; mọi cấu phần đảm bảo yêu cầu an toàn - bảo mật - hiệu quả.

Hợp tác chú trọng yếu tố con người: cơ chế luân chuyển - thực tập hai chiều, giảng viên và học viên tham gia dự án thực tế; doanh nghiệp mở không gian công nghệ cho nhà trường, ngược lại nhà trường cung cấp “thực địa tác phong” cho đội ngũ quản trị công nghệ. Mục tiêu là hình thành đội ngũ nhân lực “song ngữ”: vững chuyên môn - chuẩn kỷ luật, đáp ứng yêu cầu cao về an toàn, bảo mật và hiệu quả ở quy mô lớn.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính và Ban lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng 74 năm ngày thành lập Trường Sĩ quan Thông tin (11/11/1951-11/11/2025)

Ba ngày rèn kỷ luật quân ngũ: bước đi cụ thể hóa hợp tác toàn diện

Ngay sau Lễ ký kết, gần 100 lãnh đạo, quản lý cấp cao của CMC tham gia gần ba ngày sinh hoạt theo nhịp quân ngũ tại Trường Sĩ quan Thông tin: 5h thức dậy, 5h30 thể dục, 6h ăn sáng; 7h-11h thao trường; 11h30 ăn trưa; 13h30-17h tiếp tục thao trường; 18h ăn tối; 18h40 đọc báo; 19h xem Thời sự; 22h hành quân đêm, gác đêm (23h đêm tới 6h sáng hôm sau)... Hoạt động này không phải là sự trình diễn, mà là hành động hợp tác đã thống nhất: đặt đội ngũ quản trị công nghệ của doanh nghiệp vào chuẩn mực kỷ luật - kỷ cương - tuân thủ của quân đội để hấp thụ chuẩn hành vi tổ chức cần thiết cho vận hành ở tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện Ban Tổ chức Hội nghị chiến lược, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP Tập đoàn/CSO cho biết: dù chưa có thể gọi là trọn vẹn đời sống quân ngũ, tập thể gần 100 cán bộ đã hoàn thành chặng rèn luyện với tinh thần nghiêm túc, gắn kết và quyết tâm cao; ngọn lửa kỷ luật - kỷ cương được hun đúc sẽ giúp CMC tiến bước mạnh mẽ trong các mục tiêu sắp tới.

3 ngày quân ngũ là dịp trải nghiệm đặc biệt của gần 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao Tập đoàn trước khi bước vào 2 ngày Hội nghị chiến lược tại Cam Ranh, Khánh Hòa

Thúy Ngà